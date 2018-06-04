Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Milli Takımı, hazırlık maçlarına Rusya ile devam ediyor. Türkiye, daha önceden oynadığı hazırlık maçlarında İran'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Tunus ile de 2-2 berabere kalmıştı. 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya, Türkiye Milli Takımı'nı konuk edecek. Son maçta, penaltıdan bir gol atan Cenk Tosun, yediği kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bu sebeple Cenk Tosun, Rusya - Türkiye maçı kadrosundan çıkartıldı. Peki Rusya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu ve maça dair detaylar...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Moskova'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. A Milli Takımımızın 5 Haziran 2018 Salı günü Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.