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Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Rusya - Türkiye maçı ile A Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçları devam ediyor. Önce İran'la, sonra Tunus ile maç yapan Türkiye Milli Takımı'nın sıradaki rakibi Rusya. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile deplasmanda oynanacak Türkiye A Milli Takım'da Cenk Tosun, son maçta yediği kırmızı kart nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Peki Rusya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu ve maça dair detaylar..

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Milli Takımı, hazırlık maçlarına Rusya ile devam ediyor. Türkiye, daha önceden oynadığı hazırlık maçlarında İran'ı 2-1'lik skorla devirmiş, Tunus ile de 2-2 berabere kalmıştı. 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya, Türkiye Milli Takımı'nı konuk edecek. Son maçta, penaltıdan bir gol atan Cenk Tosun, yediği kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Bu sebeple Cenk Tosun, Rusya - Türkiye maçı kadrosundan çıkartıldı. Peki Rusya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu ve maça dair detaylar...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Moskova'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya ile karşılaşacak. A Milli Takımımızın 5 Haziran 2018 Salı günü Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.

Rusya ile Türkiye arasında 5 Haziran Salı günü oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak ve Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takımımızın Tunus ile oynadığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran'daki Rusya özel maçında cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı.

Kaleciler: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Harun Tekin (Bursaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Tarkan Serbest (Austria Wien), Berkay Özcan (Stuttgart) Kenan Karaman (Hannover 96), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Umut Bulut (Kayserispor)

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINACAK?

A Milli Takımımızın Rusya ile 5 Haziran 2018 Salı günü oynayacağı özel karşılaşmanın misafir takım tribünü bilet teslimat noktası açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Arena CSKA'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın bilet teslimat noktası, Hotel Baltschug Kempinski Moscow'un lobisi olarak belirlendi.

Futbolseverler, satın aldıkları biletlere teslimat noktasından 4 Haziran'da 10:00-19:00, 5 Haziran'da da 10:00-18:00 saatleri arasında ulaşabilecek. Bilet teslim almaya gelen taraftarlarımızın kimlik/pasaportlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

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