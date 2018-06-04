SPOR

Rusya - Türkiye maçının hakemi Ovidiu Hategan

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.06.2018 11:06 | Son Güncelleme

A Milli Takım'ın Rusya ile oynayacağı özel müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek

Rusya - Türkiye maçının hakemi Ovidiu Hategan

Rusya'nın Moskova kentinde Arena CSKA'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Alexey Eskov olacak.

PARTNERAyrılık acısı 1 gün mü sürüyorAyrılık acısı 1 gün mü sürüyor
Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!
Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya - Türkiye Ovidiu Hategan

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Ali Koç'un başkanlığı sonrası capsler patladı!

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a sert sözler

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Alex de Souza'dan Ali Koç'a kutlama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rusya - Türkiye maçının hakemi Ovidiu Hategan

Rusya - Türkiye maçının hakemi Ovidiu Hategan

Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!

Cenk Tosun A Milli Takım kampından ayrıldı!

Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!

Türkiye - Tunus maçında taraftar sahaya girdi!

Türkiye - Tunus maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü!

Türkiye - Tunus maçında Cenk Tosun kırmızı kart gördü!

Türkiye 2 - 2 Tunus (MAÇ ÖZETİ)

Türkiye 2 - 2 Tunus (MAÇ ÖZETİ)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.