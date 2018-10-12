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Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta deplasmanda Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.

Rusya - Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçını Pawe Raczkowski yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Paweł Raczkowski yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcıları Michal Obukowicz ve Radosław Siejka olacak.

Marcin Boniek'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada, Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakemlik yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pawe Raczkowski UEFA Uluslar Ligi a milli futbol takımı

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