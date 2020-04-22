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Rusya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Rusya'dan gelecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Rusya'dan Kastamonu'ya getirilecek Türk vatandaşlarının kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Rusya'dan kalkan uçakla Kastamonu'ya getirilecek vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'nda 14 gün karantinada kalacak.

Akşam saatlerinde Rusya'dan havalanacak uçağın gece 01.00 gibi Kastamonu Hava Limanı'na inmesi bekleniyor.

Yurtta misafirler için odalara, el dezenfektanı, temizlik malzemeleri, havlu, terlik, çay, şeker, diş fırçası, sıvı sabun, şampuan, kolonya, ıslak mendil, tıraş bıçağı ve diş macunu bırakıldı.

Bu süreçte misafirlere yardımcı olacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet görevlileri gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, yurda gelerek hazırlıkları inceledi.

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