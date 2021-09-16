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Rusya'dan gelen sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları Marmaris'i gezdi

16.09.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan gelen sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları Marmaris'i gezdi

Muğla'nın tarihi ve turistik ilçelerinin tanıtımı için düzenlenen organizasyon kapsamında Rusya'dan gelen blog yazarları ve sosyal medya fenomenleri Marmaris'te ağırlandı.

Kente daha fazla Rus turist gelmesi için yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında Rusya'dan gelen grup, Marmaris Belediyesi tarafından misafir edildi.

Marmaris Kalesi, Yat Limanı, Kısayalı ve Kapalı Çarşı'yı gezen grup, fotoğraf ve video çekimi yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Program kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile de bir araya gelen grup adına açıklama yapan Marina Kostina, Marmaris'e hayran kaldığını belirterek "Türkiye'yi yeni bir açıdan keşfediyoruz. Marmaris gerçekten bir doğa harikası. Bölgeye hayran kaldık." dedi.

Grup programlarına Kleopatra Adası ziyareti ve Akyaka Azmak turuyla devam etti.

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