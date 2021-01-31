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Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

31.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Türkiye'den Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok tren, Kars'taki işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine doğru yola çıktı.

Ankara'dan dün törenle uğurlanan ve Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni, Kayseri, Sivas ve Erzurum, Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na ulaştı.

Bakım, onarım ve kontrol çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 saat Kars Tren Garı'nda bekletilen tren, ardından Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine hareket etti.

15 vagonlu tren, Gürcistan-Azerbaycan üzerinden Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri Vorsino'ya (Moskova) giderek Türk ürünlerini Rusya'ya ulaştıracak.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıyacak.

Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına önemli katkı sunacak.

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