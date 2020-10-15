Rüyalar kimi zaman korkutucu kimi zaman ise mutluluk verici olabiliyor. Bilhassa yılan, pek çok insanın korktuğu bir hayvan olduğu için rüyada yılan görmek de benzer bir etki yaratıyor. Ancak her korkutucu rüyanın kötü bir akıbete işaret ettiğini düşünmek doğru olmaz. Aksine bu tür rüyalar, gelecekte yaşanacak güzel bir olayın müjdeli bir habercisi olarak yorumlanmaya müsaittir. İşte "Rüyada beyaz yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorularının cevabı... Rüyada Beyaz Yılan Görmek Rüyada beyaz yılan görmek; her ne kadar korkutucu bir durum olsa da rüya tabiri açısından genellikle hayırlı bir durum olarak ele alınır. Dolayısıyla bu tür rüyalar daha çok, ortaya çıkacak olumlu durumların habercisi olarak anlaşılır. Rüyada yılan görmek konusunda uzman tabircilerin yaptığı açıklamaları şu şekilde sıralayabiliriz: Kimi rüya yorumcularına göre rüyada beyaz yılan görmek; güçsüz bir düşmana işaret eder. Nitekim bu beyaz yılanı öldürmeye de güçsüz düşmanlarınıza karşı galip geleceğiniz anlamı verilir. Burada güçsüz düşmandan kasıt, hayatınızı çekilmez kılan herhangi huysuz bir kimse olarak anlaşılabilir.

Rüyada görülen beyaz yılan aynı zamanda temiz bir ruhu sembolize eder. Dolayısıyla toprak ya da beton gibi katı bir zemin üzerinde beyaz bir yılan imgesi gördüyseniz; bu rüya zihninizin son derece net ve karmaşadan uzak olduğuna işaret eder. Eğer gördüğünüz su üzerindeki bir beyaz yılan imgesi ise bu da ruhunuzun yakın zamanda yenileneceğine ve daha duru bir hale geleceğine dair bir haber olarak kabul edilir. Rüyada beyaz yılan gören kişinin eğer çevresine karşı takındığı negatif bir tavır varsa, gördüğü rüya bu tavrın ortadan kalkacağının habercisi kabul edilir. Dolayısıyla rüyayı gören kimse, yakın zamanda insanlar ile arasında olan bu güvensiz iletişimden kurtularak daha sağlıklı bir sosyalleşme imkanı bulacaktır. Ayrıca rüyada beyaz yılan görmek bazı kaynaklarda mal, mülk ya da hayırlı bir evladın müjdesi olarak yorumlanır. Benzer bir biçimde aşk hayatındaki yeni ve olumlu gelişmelere de işaret edebilecek olan bu rüya, önemli makam ya da mevkilere geleceğinizin habercisi de olabilir. Rüyada Beyaz Yılan Görmek ve Korkmak Rüyada herhangi bir şeyden korkmak, düşünülenin aksine hayırlı bir imge olarak kabul edilir. Dolayısıyla korkunun tabiri genelde bir sıkıntıdan kurtulmak şeklinde yapılır. Rüyada görülen beyaz yılandan korkmak ise uzun süren bir ayrılığın ya da hasretin nihayete ereceği şeklinde yorumlanır. Tam tersi olarak rüyada beyaz bir yılanla konuşmak ve iyi anlaşmak ise kısa zamanda çok sevinçli bir haber alacağınızın müjdecisi olabilir.

Rüyada Yeşil Beyaz Yılan Görmek Daha çok düşmanlık gibi duyguların azalması ve yeni dostlukların ortaya çıkması ile alakası kurulan rüyada yeşil beyaz yılan görmenin farklı yorumları da mevcuttur. Rüyada yeşil yılan görmek daha çok düşmanlığın ortaya çıkacağına delil olarak kabul edilir. Ancak yeşil beyaz yılan görmek ise tam aksine dostlukla ilgilidir. Eğer bu yılanı evinizin çatısı altında görmüşseniz çok sevdiğiniz bir misafiri ağırlayacağınız şeklinde yorumlanabilir. Gördüğünüz yılan küçükse yardıma ihtiyacı olan bir dostunuza yardım etme şansı bulacağınız anlamına gelebilir. Rüyada Beyaz Yılan Isırdığını Görmek "Rüyada beyaz yılan görmek ne demek, ne anlama gelir?" sorusunun cevabı daha çok olumlu bir biçimde yorumlansa da rüyada beyaz yılan tarafından ısırıldığını görmenin negatif bir etkisi olduğuna inanılır. Bu tür rüyalar daha çok makam ya da mevki kaybetmenin ve ticaretle uğraşanların ciddi zararlara uğrayacağının habercisi sayılır. Rüyada Beyaz Kobra Yılan Görmek Rüyada beyaz kobra yılan görmek de yine kötüye yorulan rüyalar arasındadır. Bu tür rüyalar daha çok, iyi başlayan bir işin sürecin sonuna doğru kötüleşeceğine dair bir haber olarak kabul edilir. Bu durum, evlilik ya da nişanlanma gibi hususlarla ilgili olabileceği kadar ticaret gibi maddi konulara yönelik de olabilir.