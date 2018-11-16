Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek

Özellikle farklı bir rüya gördüğü zaman insanlar rüya tabirlerine başvurarak rüyada gördüklerinin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışırlar. Bunlardan biri de rüyada düğün görmektir. Rüyada düğün gören, bir düğüne katıldığını, düğün kalabalığı içinde olduğunu veya düğün hazırlığı yaptığını, düğün davetiyesi yani düğünle ilgili şeyler görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. Hayırlı bir şey olan düğünü rüyada görmek neyin işareti olabilir? İşte rüyada düğün görmekle ilgili detaylar... RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK Rüyanızda kendi düğününüzü görmek aksine iyi bir şey değildir. Size uzak olan bir dostunuz veya akrabanızın size hoş olmayan haberler getireceği anlamına gelir. Kimi zaman rüyada düğün görmek kişinin hayatını boş işlerde (düğün gibi eğlence vb.) harcadığına, zamanını kendisine faydası dokunmayacak kişilerle veya olaylarla geçirdiğine işaret edebilir. Yine de rüyanızdaki düğünde yeme - içme, eğlence vb. yoksa bu sefer sevince ve sıkıntılardan kurtulup ferahlayacağınız anlamına gelir. RÜYADA BİR DÜĞÜNDE BULUNMAK

Rüyanızda kendinizin değil de başkasının düğününde bulunuyorsanız üzüntünüz gidecek içiniz ferahlayacak demektir. Rüyadaki düğünde verilen yemekten yemenizde sağlığınıza kavuşacağınıza işaret eder. RÜYADA DÜĞÜN DAVETİYESİ GÖRMEK Rüyada düğün davetiyesi görmek, yakın bir zamanda bir haber alacağınıza işaret eder. Bu haber bazen üzücü veya sevindirici olabilir. Rüyada düğün davetiyesini eline alan kişi uzun süredir istediği bir şeye kavuşur. Yani istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceği anlamı çıkar. Bazen de böyle bir rüya gören kişinin yakın çevresinde bir kişinin evlenmesine de delalet edebilmektedir. RÜYADA DÜĞÜN KALABALIĞI GÖRMEK Rüyada görülen düğün kalabalığı gerçek hayatta da böyle bir grup insanın toplanmasına ve sizin de bu kalabalık içinde bulunmanıza yorulur. Bu rüya ister nişan, düğün ister cenaze sebebiyle olsun, insanların bir araya geleceklerinin ve sizin de böyle bir ortamda diğer kişilerle birlikte bulunacağınızın habercisidir. RÜYADA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPMAK Rüyada düğün hazırlığı yapmanın anlamı kişinin gerçek hayatta da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanmasıdır. Ancak bu yeni başlangıç kişi için yi de kötü de sonuçlanabilir. Düğün hazırlığı yapmak bazen de yolculukla yapılacağına yorulur.. Bu yolculuk uzun veya kısa olabilir.

RÜYADA DÜĞÜN SALONU GÖRMEK Rüyada düğün salonu gören kimse farkı toplulukla, gruplar ve cemaatlerle bir araya gelecek demektir. Düğün salonunda oynanıyor ve müzik çalıyorsa bir araya gelinecek söz konusu toplulukta kötü, hileci ve zararlı insanların bulunacağı anlamı çıkar. Düğün salonu sakin ve huzurlu bir yer olması ise bulunulacak topluluğun da hayırlı ve kişiye faydalı olmasına işarettir. RÜYADA DÜĞÜN YEMEĞİ GÖRMEK İyiye işrettir. Rüyanızda düğün yemeğine davet edilmiş veya düğün yemeği düzenlemişseniz bu, sıkıntılı günleri geride bırakacağınıza işaret eder. Eğer kötü dönemdeyseniz, biraz rahatlayabilirsiniz çünkü durumunuzun düzelmesi yakındır. RÜYADA DÜĞÜN ÇİÇEĞİ GÖRMEK Rüyada görülen düğün çiçeği görmenin anlamı sıkıntıların ve zorlukların neticesinde sizi büyük bir paranın beklediği veya refaha kavuşacaksınız demektir. Bazen de bu rüya gelecekte para değil de yaşayacağınız başka mutlulukların habercisi olarak yorumlanır. Böyle bir rüya gören kimse istediği şeylere sıkıntı çekerek veya çeşitli sınavları atlatarak ulaşacaktır. RÜYADA DÜĞÜN PASTASI GÖRMEK

Hayırlı bir işarettir. Rüyanızda düğün pastası görürseniz bu sizi büyük bir nimetin beklediği anlamına gelir. Bu rüya geçim dertlerinden kurtulmaya, her anlamda bereketin artmasına, yapacağınız işlerde hep olumlu şeylerin olacağına yorulmaktadır. RÜYADA DÜĞÜN ARABASI GÖRMEK Rüyasında düğün arabası gören kişi, sonu zararlı bitecek bir yolculuğa çıkmak için ısrar eder. Bu rüya genellikle kişinin kendisine faydası olmayan ameller işlediğinin ve bu yüzden de çoğu zaman üzülüp, sıkıntıya girdiğinin göstergesidir. Rüyada düğün arabasına binmek sonu bilinmeyen bir yolculuğa çıkmaktır. RÜYADA DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ YAPMAK Rüyada düğün için alışveriş yapan kişi, alışveriş sırasında ne almışsa onların değeri miktarınca gerçek hayatta menfaate ve güzel nimetlere erişir. Aslında bu tarz rüyalar alınan şeyin nispetince yorulur. eğer alışverişte güzel ve helal şeyler almışsanız bu her anlamda kazanç elde etmeye ve mutlu olmaya; eğer haram bir takım mallar alınmışsa günah işlemeye veya sıkıntıya girmeye işarettir.

RÜYADA BİR DÜĞÜNDE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK Rüyasında bir düğünde çalışan, getir götür yapan veya düğün sahibine yardım eden kişi rahatsızlanır veya önemli bir hastalığa tutulur; fakat bu rüya bir müddet hasta kaldıktan sonra tekrar iyileşeceğinize ve tüm hastalıklarınıza şifa bulup eski sıhhatinize tekrar döneceğinize yorumlanabilmektedir. RÜYADA GELİN DAMAT GÖRMEK Rüyada bir düğünün gelin ve damadını görmek yakın zamanda çok sevineceğiniz müjdeli bir haber alacağınıza, bu haber sonucunda oldukça büyük bir menfaat elde edeceğinize işarettir. Gelin ve damat genellikle mutlulukla, ferahlamayla ve yaşanan sıkıntılardan kurtulmayla tabir olunur. Rüyada gelin ve damadı tebrik eden kişi herkesin takdirini kazanacağı bir şey yapar veya iyilikleri ile anılan hayırlı bir kimse olur. RÜYADA KIZINA DÜĞÜN YAPMAK Rüyada kızına düğün yapmak, kızının yakında güzel bir başarı elde etmesine veya anne babasını sevindirecek bir tavır, hareket sergilemesine yorulmaktadır. Rüyasında kızını evlendiren kişi onun mürüvvetini görür veya onu bir işe sokar. Bu rüya çocuğu sayesinde mutlu olmaya, onun başarıları ile övünmeye, herkesin takdir ettiği ve sevdiği bir evlada sahip olmaya da işarettir.