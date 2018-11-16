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Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 16.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Rüyaların görülen şeylerin anlamlarını merak ederiz ki rüyada düğün görmek de bunlardan biridir. Rüyada düğün veya düğün ile ilgili şeyler görmek ne anlama gelir merak edenler için rüya tabirlerinden oluşan bir derleme hazırladık. Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün davetiyesi, düğün hazırlığı gibi şeyler görmek ne anlama geliyor?

Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün, düğün hazırlığı, düğün yemeği davetiyesi görmek

Özellikle farklı bir rüya gördüğü zaman insanlar rüya tabirlerine başvurarak rüyada gördüklerinin ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışırlar. Bunlardan biri de rüyada düğün görmektir. Rüyada düğün gören, bir düğüne katıldığını, düğün kalabalığı içinde olduğunu veya düğün hazırlığı yaptığını, düğün davetiyesi yani düğünle ilgili şeyler görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorlar. Hayırlı bir şey olan düğünü rüyada görmek neyin işareti olabilir? İşte rüyada düğün görmekle ilgili detaylar...

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK

Rüyanızda kendi düğününüzü görmek aksine iyi bir şey değildir. Size uzak olan bir dostunuz veya akrabanızın size hoş olmayan haberler getireceği anlamına gelir. Kimi zaman rüyada düğün görmek kişinin hayatını boş işlerde (düğün gibi eğlence vb.) harcadığına, zamanını kendisine faydası dokunmayacak kişilerle veya olaylarla geçirdiğine işaret edebilir. Yine de rüyanızdaki düğünde yeme - içme, eğlence vb. yoksa bu sefer sevince ve sıkıntılardan kurtulup ferahlayacağınız anlamına gelir.

RÜYADA BİR DÜĞÜNDE BULUNMAK

Rüyanızda kendinizin değil de başkasının düğününde bulunuyorsanız üzüntünüz gidecek içiniz ferahlayacak demektir. Rüyadaki düğünde verilen yemekten yemenizde sağlığınıza kavuşacağınıza işaret eder.

RÜYADA DÜĞÜN DAVETİYESİ GÖRMEK

Rüyada düğün davetiyesi görmek, yakın bir zamanda bir haber alacağınıza işaret eder. Bu haber bazen üzücü veya sevindirici olabilir. Rüyada düğün davetiyesini eline alan kişi uzun süredir istediği bir şeye kavuşur. Yani istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceği anlamı çıkar. Bazen de böyle bir rüya gören kişinin yakın çevresinde bir kişinin evlenmesine de delalet edebilmektedir.

RÜYADA DÜĞÜN KALABALIĞI GÖRMEK

Rüyada görülen düğün kalabalığı gerçek hayatta da böyle bir grup insanın toplanmasına ve sizin de bu kalabalık içinde bulunmanıza yorulur. Bu rüya ister nişan, düğün ister cenaze sebebiyle olsun, insanların bir araya geleceklerinin ve sizin de böyle bir ortamda diğer kişilerle birlikte bulunacağınızın habercisidir.

RÜYADA DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPMAK

Rüyada düğün hazırlığı yapmanın anlamı kişinin gerçek hayatta da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanmasıdır. Ancak bu yeni başlangıç kişi için yi de kötü de sonuçlanabilir. Düğün hazırlığı yapmak bazen de yolculukla yapılacağına yorulur.. Bu yolculuk uzun veya kısa olabilir.

RÜYADA DÜĞÜN SALONU GÖRMEK

Rüyada düğün salonu gören kimse farkı toplulukla, gruplar ve cemaatlerle bir araya gelecek demektir. Düğün salonunda oynanıyor ve müzik çalıyorsa bir araya gelinecek söz konusu toplulukta kötü, hileci ve zararlı insanların bulunacağı anlamı çıkar. Düğün salonu sakin ve huzurlu bir yer olması ise bulunulacak topluluğun da hayırlı ve kişiye faydalı olmasına işarettir.

RÜYADA DÜĞÜN YEMEĞİ GÖRMEK

İyiye işrettir. Rüyanızda düğün yemeğine davet edilmiş veya düğün yemeği düzenlemişseniz bu, sıkıntılı günleri geride bırakacağınıza işaret eder. Eğer kötü dönemdeyseniz, biraz rahatlayabilirsiniz çünkü durumunuzun düzelmesi yakındır.

RÜYADA DÜĞÜN ÇİÇEĞİ GÖRMEK

Rüyada görülen düğün çiçeği görmenin anlamı sıkıntıların ve zorlukların neticesinde sizi büyük bir paranın beklediği veya refaha kavuşacaksınız demektir. Bazen de bu rüya gelecekte para değil de yaşayacağınız başka mutlulukların habercisi olarak yorumlanır. Böyle bir rüya gören kimse istediği şeylere sıkıntı çekerek veya çeşitli sınavları atlatarak ulaşacaktır.

RÜYADA DÜĞÜN PASTASI GÖRMEK

Hayırlı bir işarettir. Rüyanızda düğün pastası görürseniz bu sizi büyük bir nimetin beklediği anlamına gelir. Bu rüya geçim dertlerinden kurtulmaya, her anlamda bereketin artmasına, yapacağınız işlerde hep olumlu şeylerin olacağına yorulmaktadır.

RÜYADA DÜĞÜN ARABASI GÖRMEK

Rüyasında düğün arabası gören kişi, sonu zararlı bitecek bir yolculuğa çıkmak için ısrar eder. Bu rüya genellikle kişinin kendisine faydası olmayan ameller işlediğinin ve bu yüzden de çoğu zaman üzülüp, sıkıntıya girdiğinin göstergesidir. Rüyada düğün arabasına binmek sonu bilinmeyen bir yolculuğa çıkmaktır.

RÜYADA DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ YAPMAK

Rüyada düğün için alışveriş yapan kişi, alışveriş sırasında ne almışsa onların değeri miktarınca gerçek hayatta menfaate ve güzel nimetlere erişir. Aslında bu tarz rüyalar alınan şeyin nispetince yorulur. eğer alışverişte güzel ve helal şeyler almışsanız bu her anlamda kazanç elde etmeye ve mutlu olmaya; eğer haram bir takım mallar alınmışsa günah işlemeye veya sıkıntıya girmeye işarettir.

RÜYADA BİR DÜĞÜNDE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK

Rüyasında bir düğünde çalışan, getir götür yapan veya düğün sahibine yardım eden kişi rahatsızlanır veya önemli bir hastalığa tutulur; fakat bu rüya bir müddet hasta kaldıktan sonra tekrar iyileşeceğinize ve tüm hastalıklarınıza şifa bulup eski sıhhatinize tekrar döneceğinize yorumlanabilmektedir.

RÜYADA GELİN DAMAT GÖRMEK

Rüyada bir düğünün gelin ve damadını görmek yakın zamanda çok sevineceğiniz müjdeli bir haber alacağınıza, bu haber sonucunda oldukça büyük bir menfaat elde edeceğinize işarettir. Gelin ve damat genellikle mutlulukla, ferahlamayla ve yaşanan sıkıntılardan kurtulmayla tabir olunur. Rüyada gelin ve damadı tebrik eden kişi herkesin takdirini kazanacağı bir şey yapar veya iyilikleri ile anılan hayırlı bir kimse olur.

RÜYADA KIZINA DÜĞÜN YAPMAK

Rüyada kızına düğün yapmak, kızının yakında güzel bir başarı elde etmesine veya anne babasını sevindirecek bir tavır, hareket sergilemesine yorulmaktadır. Rüyasında kızını evlendiren kişi onun mürüvvetini görür veya onu bir işe sokar. Bu rüya çocuğu sayesinde mutlu olmaya, onun başarıları ile övünmeye, herkesin takdir ettiği ve sevdiği bir evlada sahip olmaya da işarettir.

RÜYADA DÜĞÜN KONVOYU GÖRMEK

Rüyasında düğün konvoyu gören kimse, kendisine düşman olan dost görünümünde kimselerle arkadaşlık kurar. Bu rüya gören kişinin saflığından faydalanan ve ona kötülüğü dokunan kimselerin bulunduğuna ve onlar yüzünden rüya sahibinin üzüleceğine işarettir.

RÜYADA DÜĞÜN ERTELEMEK

Rüyasında düğün erteleyen kimse, yanlış bir hareketten dönerek feraha kavuşur. Bu rüya kişinin doğru yoldan sapıp sonunda tekrar hidayete ulaşmasına ve yaptığı tüm günahlara tövbe ederek kulluk anlamında derecesinin yükselmesine işarettir. Bazen de bu rüya işlerini bitirememeye ve bazı konularda yarım kalmaya yorulabilir.

RÜYADA DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK

Rüyasında düğün fotoğrafı çektiren kimse eğer gurbette ise yakında sevdiklerine ve ailesine kavuşur. Bu rüya yolculuğa çıkmaya ve uzun süre gurbette kaldıktan sonra tekrar memleketine dönüp sevdikleri ile kavuşmaya işaret eder.

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