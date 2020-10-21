Özellikle ramazan aylarında sofraların tatlı konuklarından biri olan hurma ile ilgili İslami kaynaklarda pek çok olumlu rivayet mevcuttur. Ayrıca Peygamber Efendimizin de son derece sevdiği bir yiyecek olduğu ifade edilen hurmanın vücut sağlığı açısından faydalarından da bahsetmek mümkündür. Bunlara ek olarak hurma, rüyalarda görülebilen önemli imgeler arasındadır. Yazımızın devamını inceleyerek "Rüyada hurma görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi sorulara verilen cevapları görebilir, rüyanız hakkında bir yoruma ulaşabilirsiniz. Rüyada Hurma Görmek Rüyada hurma görmek pek çok rüya tabirinde olumlu bir imge olarak ele alınır. Özellikle dini kaynaklar rüyada hurma görmenin son derece hayırlı bir motif olduğunu vurgular. Bu kaynaklara göre rüyada görülen hurma, Müslümanlar için yararlı olacak işler yapmak, ilim öğrenmek ya da Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumak gibi anlamlara gelir. Ayrıca çeşitli tabirlerde hurma görmenin helal kazanç, hayırlı bir evlilik gibi müjdeli olaylara işaret ettiği de söylenir. Ayrıca çeşitli kaynaklara göre rüyada hurma görmek bereket anlamına da gelir. Dolayısıyla rüyasında hurma gören kişinin işlerinin bereketleneceği ve daha fazla kazanç elde edeceği yorumu yapılır. Öyle ki rüya sahibinin kısa bir sürede kimseye ihtiyacı olmayan, kendi ayakları üzerinde sağlam bir biçimde durabilen bir kimse haline geleceğine inanılır.

Bunlara ek olarak rüyada hurma görmek, hurmanın nasıl bir durumda olduğuna bağlı olarak da tabir edilir. Bu doğrultuda taze hurma imgesi genellikle ticari anlamda bir kazanç olarak ele alınır. Ayrıca taze hurma hasta kimseler için şifa anlamına da geliyor olabilir. Görülen hurma yaş ise bu tür bir rüyanın helal kazanç anlamına geldiği rivayet edilir. Nitekim rüyada hurmayı başkasına da ikram ediyorsanız bir ortaklık olarak düşünmek de mümkündür. Rüyada Hurma Ağacı Görmek Rüyada hurma ağacı görmek de son derece hayırlı tabirlere sahiptir. Genellikle bu tür bir rüya son derece hayırlı bir evlat sahibi olunacağına yorulur. Ayrıca rüya sahibinin ilim ve irfanda ilerlemesi de söz konusu olabilir. Ancak hurma ağacını kestiğini görmek tam aksi bir biçimde ele alınır. Pek çok rüya tabiri kaynağı, rüyasında hurma ağacı kestiğini gören kimsenin maalesef evlat acısı yaşayabileceği hususunda ittifak eder. Hurma ağacını silkelemek ise sıkıntı ve dertlerden kurtulma alameti olarak ele alınır. Ayrıca rüyasında hurma ağacını silkeleyen bir kimse gerçek hayatta bol kazanç sağlayabileceği iş fırsatları ile karşılaşabilir.

Rüyada Hurma Fidanı Görmek Rüyada görülen hurma fidanı imgesi kişinin daima bela ve musibetlerden uzak kalacağı şeklinde ele alınır. Pek çok rüya yorumcusu, rüya sahibine Allah'ın yardım edeceği yorumunda bulunur. Bu sayede özellikle bir hastalıkla mücadele ediyorsanız sabretmeniz halinde şifa bulacağınız yorumu yapılır. Benzer şekilde rüya sahibine her sıkıntısına karşı Allah'a dua etmesi ve sabretmesi tavsiyesi verilir. Günümüze daha yakın kaynaklar ise rüyada hurma fidanı görmek motifini farklı bir biçimde ele alır. Bu kaynaklara göre böyle bir rüyanın anlamı daha çok sevdiğiniz bir insana yeterince ilgi göstermemeniz ile ilgilidir. Dolayısıyla rüya tabircileri rüya sahibine sevdikleri ile daha fazla vakit geçirmesi tavsiyesinde bulunur. Rüyada Hurma Dağıttığını Görmek Rüyada hurma dağıtmak genellikle verimli bir ortaklığın habercisidir. Dolayısıyla rüya sahibinin karlı bir ortaklık neticesinde büyük ticari kazançlar sağlayacağı düşünülür. Ayrıca rüyada hurma dağıttığını görmek arkadaş, akraba ve yakınların bir araya gelmesi olarak da değerlendirilebilir. Bu yoruma göre ise bir yakınınızın düğünü ya da tam tersi hastalanması gibi insanları bir araya toplayacak farklı bir sebebin ortaya çıkması beklenir.

Rüyada Hurma Görmek veya Yemek Rüyada hurma yemek genellikle mevsime göre ele alınır. Bu doğrultuda mevsiminde hurma yemenin şifa ya da bereket gibi anlamlara geldiği rivayet edilir. Ayrıca rüyasında hurma yiyen bir kimsenin Allah yolunda hayırlı işler yapması beklenir. Buna ek olarak rüyada olgun hurma yemek, karşılaşılacak tatlı sözlere işaret eder. Rüya sahibinin dinden uzak bir yaşam sürüyor olması halinde kalbinin yavaşça İslam'a döneceği yorumu da yapılır. Rüyada Hurma Paketi Görmek Rüyada hurma paketi görmek ya da satın almak da pek çok rüya tabiri kaynağında helal kazanç olarak yorumlanır. Rüya sahibinin helal yollarla büyük bir ticari kazanç elde etmesi beklenir. Ayrıca kimi kaynaklara göre bu rüya tutumluluk anlamına da gelir. Rüyada Hurma Koparıp Yemek Rüyasında hurma ağacından hurma toplayan ya da koparıp yiyen bir kimsenin benzer bir biçimde büyük karlar elde etmesi beklenir. Pek çok rüya tabircisi elde edilen kazancın alın teriyle olacağı yorumunda bulunur. Rüyada 2 Tane Hurma Görmek Rüyada 2 tane hurma görmek daha çok yoksulluğa yorulan bir alamettir. Bu doğrultuda rüya sahibine haline isyan etmemesi ve sabretmesi tavsiyesinde bulunulur. Ayrıca özellikle yeni hamile kalmış bir kadının bu tür bir rüya görmesi halinde ikiz çocuk sahibi olabileceği yorumu yapılır.