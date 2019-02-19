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Rüyada sevişmek ne demektir? Rüyada sevişmek ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 19.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Rüyada görülen bazı şeyler insanların özellikle merakını celbeder ve gördükleri rüyanın yaşantıları için ne anlama geldiğini öğrenmek isterler. Rüyada sevişmek de insanların merakını uyandıran bir rüyadır. İnsanlar için mahrem bir an ve eylem olan sevişmek rüyada görüldüğünde ne anlama geldiğine dair rüya tabirleri araştırılmaktadır. Biz de yazımızda rüyada sevişmek veya sevişen insanlar görmek, aynı ya da aynı cinsle sevişmek gibi rüyanın farklı hallerinin yorumlarını bir araya getirdik.

Rüyada sevişmek ne demektir? Rüyada sevişmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyalarımızda hayata dair her şeyi görebiliriz. Çoğu zaman rüyada görülenler sıradan olaylar veya şeylerdir. Ancak bazen bazı rüyalar özeldir, rüyada görülen şey veya hissettirdikleri bizi meraklandırır. Örneğin rüyada sevişmek insanları merakını uyandıran bir rüyadır. Bu özel eylemin rüyada görülmesinin ne anlama geldiğine dair çeşitli rüya tabirleri bulunmaktadır. Sizin için bunları bir araya getirdik.

RÜYADA SEVİŞMEK

Rüyada sevişmek çoğu rüya gibi farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Rüyanın detayları bu noktada önemli bir yere sahiptir. Rüyada sevişilen kişi rüyayı gören kişinin eşi yani helali ise bu rüyanın hayırlı olduğu anlamına gelir. Kişinin hayırlı ve mutlu bir haber alacağı düşünülür. Ancak rüyada sevişilen kişi nikahlı olunmayan biriyse bu rüyayı gören kişiyi maddi olarak olumsuz gelişmelerin beklediğine yorulur.

RÜYADA SEVİŞEN İNSANLAR GÖRMEK

Rüyada sevişen isanlar görmek, etrafınızda nahoş görülen durumların gerçekleşeceğini işaret eder. Edep sınırlarınızı zorlayan, geleneklere uygun düşmeyen olayları ifade eder. Ayrıca rüya gören kişi söz sahibi kişilerden duyduğu rahatsızlığı işaret etmektedir. Gerek aile büyüklerinden, gerekse devletin önde gelenlerinden memnun olunmadığına işarettir.

RÜYADA AYNI CİNSLE SEVİŞMEK

Rüyada aynı cinsle cinsel ilişkiye girmek genç bir kadının rüyası ise, ilişkilerini sevgi ve saygıyla yürüten, mutsuz bir evlilik yaşayıp boşanmış ve eskiden beri tanıdığı kültürlü bir beyle aile kuracağına tabir edilir. Rüyada aynı cinsle ilişkiye girmek evliliği düşünen bir erkeğin rüyasıysa, cömertliğiyle tanınan, maddi olanakları geniş olan ve iyi tanıdığı okumuş bir kadınla evlenip mutlu olacağına tabir edilir. Rüyada aynı cinsle öpüşmek rüyası yeni evlenmiş bir kadın tarafından görülmüşse, en nihayetinde, umre yapmakla ilgili yaptığı planların hayırla sonuçlanacağına yorulması mümkün olan bir rüyadır. Rüyada aynı cinsle evlenmek eski dostlar arasında ortaya çıkan problemlerin, bazı kişilerin arabuluculuk yapmasının ardından nihayete ereceğine ve eski dostlar arasındaki arzu edilen huzurun eski haline döneceğine yorum yapılır.

RÜYADA SEVİŞMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Ölüyle Sevişmek
Rüyada ölü bir kadınla ya da ölü bir erkekle seviştiğini gören kişi vefat edecek ve rüyada seviştiğini gördüğü ölünün yattığı mezarlığa defnedilecek demektir.

Rüyada Bir Hayvanla Sevişmek
Rüyada bir hayvanla seviştiğini gören kişinin rüyası, çok istediği bir iş için atacağı ve kendisi için hayırlı olacak bir adıma işaret eder.

Rüyada Sevişmek İstemek
Rüyada sevişmek istemek emekleri ve çabaları ile isteklerine kavuşmaya delalettir. Bazen de güzel haberler almaya, kendi hayatını kurmak için eline fırsat geçeceğine işaret etmektedir.

Rüyada Tanımadığın Biriyle Sevişmek
Rüyada tanımadığın biriyle sevişmek büyük sözü dinlemeye ve güzel işler yapmaya, sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirmeye delalet eder. Eski tabircilere göre ise güzel haberler alıp mutlu olmaya işarettir.

Rüyada Tanıdık Biriyle Sevişmek
Rüyada tanıdık biriyle sevişmek işi olan kişi için ise makamının yükseleceğine alamet eder. Yetkili kimselerden yardım alarak başarısının artacağına, evli kimse için yuvasına huzurun geleceğine tekabül etmektedir.

Rüyada Cin ile Sevişmek
Rüyada cin ile sevişmek kendini ikilemde hissettiğine, bazen de özlem duymaya, girdiği işlerde başarı elde edeceğine ve iş tekliflerinin ardı ardına geleceğine işaret eder.

Rüyada Ruh ile Sevişmek
Rüyada ruh ile sevişmek maddi külfeti olan insanlardan yakanızı kurtarmaya alamet eder. Rüyayı gören devlet memuru ise üzüntülerin ve sıkıntıların yakında biteceğine, zulme uğramaya ve mutsuz olmaya tekabül etmektedir.

Rüyada Sevişen İki Kadın Görmek
Rüyada sevişen kadın gören rüya sahibi, iş hayatı ve sosyal hayatında zorluğa düşeceğine, başındaki musibetlerin art arda geleceğine, rüya sahibinin sıkıntılı bir dönem yaşayacağına yorulur.

Rüyada Kız Arkadaşınızın Sevgilisiyle Sevişmek
Dostunuzun erkek arkadaşıyla birlikte olmak rüya da olsa pek de hoş bir durum değildir. Hemen paniğe kapılıp onu gerçekten istediğinizi düşünmeyin. Böyle bir rüya hayatınızda gün geçtikçe eksilen tutku ve tatminin habercisi. Kendinize rüyada gördüğünüz ve en çok hoşunuza giden şeyi sorun. Gerçek hayatta sahip olmadığınız bir şey olursa şaşırmayın sakın. Küçük oyunlar, birlikte olduğunuz kişinin sosyallik yönü… İşte bunlar gibi eksiklikler size bu rüyaları gösteriyor.

Rüyada Kalabalıkta sevişmek
Eğer kalabalık bir yerde herkesin önünde seviştiğinizi görüyor ve bundan keyif alıyorsanız, bu sizin bastırılmış cinsel dürtülerinizin olduğunu ve bir şok yaşamanız gerektiğini gösteriyordur. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa cinselliğinizden utanıyor, suçluluk duyuyor ve bir türlü denge kuramıyorsunuz demektir. Günlük hayatta kendinizi daha iyi ifade edebilmenin yollarını arasanız iyi olur. Size seks hayatınızı daha eğlendirici bir hale sokmanızı öneriyoruz.

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