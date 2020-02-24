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Rüyapark’taki ihtiyaç fazlası hayvanlar satıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:10 | Son Güncelleme

Eğirdir Belediyesine ait Rüyapark’ta bulunan hayvanat bahçesindeki ihtiyaç fazlası hayvanların satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Belediye Meclis üyesi Eray Uslu ve ihale komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ihalede 14 keçi, 11 koyun, 1 camız, 1 deve, 1 inek ve 2 at, 2886 Sayılı Kanun’un 51.

Eğirdir Belediyesine ait Rüyapark’ta bulunan hayvanat bahçesindeki ihtiyaç fazlası hayvanların satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, Belediye Meclis üyesi Eray Uslu ve ihale komisyonu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ihalede 14 keçi, 11 koyun, 1 camız, 1 deve, 1 inek ve 2 at, 2886 Sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satışa sunuldu. İhalede 25 küçükbaş hayvandan 24’ü alıcı bulurken, camız, inek ve 2 ata talip çıkmadı.
13 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan deveyi ise İstanbul Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği adına 13 bin 100 TL bedelle dernek temsilcisi Özlem Gülşen satın aldı. 6 yaşındaki erkek deveyi satın alan Gülşen, devenin İstanbul’a götürüleceğini ve uygun bir ortamda yaşamını sürdüreceğini açıkladı.
Eğirdir Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilen hayvan satışlarından toplam 34 bin 720 TL gelir sağlandığı öğrenildi.

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