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Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

19.08.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışlar, 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bugün deneme yarışının yapılacağı organizasyonda yarından itibaren 3 gün boyunca 15 yarışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışlar, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.

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