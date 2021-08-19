Rüzgar sörfünde Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'de yapılacak

İZMİR (AA) - Rüzgar sörfünde Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışları, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğindeki yarışlar, 10 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Bugün deneme yarışının yapılacağı organizasyonda yarından itibaren 3 gün boyunca 15 yarışın gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yarışlar, 22 Ağustos Pazar günkü ödül töreniyle tamamlanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz