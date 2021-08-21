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Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında ikinci gün tamamlandı

21.08.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar sörfünde İzmir'deki Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında ikinci gün tamamlandı

İZMİR (AA) - Rüzgar sörfünde İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Funboard Slalom Ligi 2. ayak yarışlarında ikinci gün sona erdi.

MYGA Alaçatı Rüzgar Sörfü ve Uçurtma Sörfü Spor Kulübü ev sahipliğinde 10 farklı kategoride 106 sporcunun yer aldığı organizasyonda ikinci günde geçici sonuçlara göre kadınlarda Fulya Ünlü birinci, Nimet Tülümen ikinci ve Elif Dağdeviren üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ilk 3 sıra Ege Şefik Kut, Ertuğrul İçingir ve Ali Urgancı'dan oluştu.

Organizasyon yarınki yarışlarla tamamlanacak.

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