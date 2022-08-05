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Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

05.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - Rüzgar sörfünde Medicana 2022 Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Slalom Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası Alaçatı'da yapılacak.

Toplam 17 ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun katılacağı şampiyona, 14 Ağustos Pazar günkü kayıtların ardından bir gün sonraki yarışlarla başlayacak. Organizasyon 20 Ağustos Cumartesi günü ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu arada şampiyonanın açılış günü atıksız bir dünyaya dikkat çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF’ye ait Blue Panda isimli yelkenli tekne, yarışların yapılacağı alana demirleyecek.

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