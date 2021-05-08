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Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı

08.05.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gol atan Ryan Babel, siyah-beyazlılara karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig'de 40. haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldız Ryan Babel takımını 1-0 öne geçirirken kariyerinde bir ilki yaşadı.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi mücadelesinde sarı-kırmızılıların ilk golü, Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ayağından geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçıCanlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçı
Eski takımının ağlarını sarsan Babel, Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.

Hollandalı yıldız Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.


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