Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig'de 40. haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldız Ryan Babel takımını 1-0 öne geçirirken kariyerinde bir ilki yaşadı.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi mücadelesinde sarı-kırmızılıların ilk golü, Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ayağından geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçıCanlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçı

Eski takımının ağlarını sarsan Babel, Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.

Hollandalı yıldız Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.



