Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı ilk kez gol sevinci yaşadı

Süper Lig'de 40. haftanın en önemli mücadelesi olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların Hollandalı yıldız Ryan Babel takımını 1-0 öne geçirirken kariyerinde bir ilki yaşadı.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbi mücadelesinde sarı-kırmızılıların ilk golü, Hollandalı yıldız Ryan Babel'in ayağından geldi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
Canlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçıCanlı Anlatım İzle | Galatasaray Beşiktaş maçı
Eski takımının ağlarını sarsan Babel, Süper Lig kariyerinde ilk kez Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.
Hollandalı yıldız Galatasaray ve Beşiktaş haricinde Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum