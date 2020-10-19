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Ryan Babel: Elle oynamışım, üzgünüm

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.10.2020 22:41 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel: Elle oynamışım, üzgünüm

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İstemeden de olsa elle oynadığını ifade eden Babel, "Hocamın benimle ilgili verdiği karar önemli. Ben solda da oynarım, sağda da oynarım, forvette de oynarım. Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

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