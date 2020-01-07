Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajeri açıkladı: Ajax...

Galatasaray'da ayrılık için izin istediği belirtilen Ryan Babel'in Newcastle United ve Ajax ile görüştüğü iddia edilirken, menajerinden Hollanda basınına bir açıklama geldi.
Ryan Babel'in Ajax ile görüşmeler yaptığını doğrulayan menajeri Winny Haatrecht, "Evet, Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz" sözlerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı.
Sarı kırmızılılarda Henry Onyekuru transferi sonrasında forma şansı azalan Babel'in Ajax'a imza atması durumunda Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın gözünün önünde olacağı belirtildi ve Hollanda Ligi'nde forma giymesi opsiyonunun Babel için daha iyi olacağı vurgulandı
Öte yandan De Telegraaf'ın haberinde, "Ajax, Ryan Babel'i transfer etmek istiyor ve bu yönde ilk görüşmesini yaptı ancak Galatasaray, Babel için bir miktar bonservis bedeli istiyor" ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki Ryan Guno Babel, Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giyerken 5 gol, 1 asistle oynadı
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