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  4. Ryan Babel, Instagram hesabından Galatasaray'ı sildi

Ryan Babel, Instagram hesabından Galatasaray'ı sildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Babel, Instagram hesabından "Galatasaray" yazısını sildi. Babel'in bu hareketi takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Ryan Babel, Instagram hesabından Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabında kafa karıştıran bir değişiklik yaptı.

Babel, profilinde yer alan 'Galatasaray' yazısını sildi. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken 'Babel transfer mi oluyor?' soruları sorulmaya başladı.

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Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada etkisiz bir görüntü sergileyen Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı.

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ryan babel Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haydi inşallah. Böyle ruhsuz ve ağır adamların takımı değiliz. Ama hepsinden önemlisi, eski Beşiktaşlı Fenerli futbolcuların da yeri yok kulüpte. Öz cimbomlu olmayı bilen evlatlar kafi bize.
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