Ryan Babel, Instagram hesabından Galatasaray'ı sildi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Instagram hesabında kafa karıştıran bir değişiklik yaptı.
Babel, profilinde yer alan 'Galatasaray' yazısını sildi. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken 'Babel transfer mi oluyor?' soruları sorulmaya başladı.
Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada etkisiz bir görüntü sergileyen Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı.
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