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Ryan Babel, PSV eşleşmesini değerlendirdi

16.06.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV'nin güçlü bir rakip olduğunu kaydetti.

Ryan Babel, PSV eşleşmesini değerlendirdi

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da yapılan antrenman öncesinde Babel, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Teknik adamın henüz belli olmadığına değinen Babel, "Yeni bir hocamız olacak veya mevcut hocamızla devam edeceğiz. Ancak bizim öncelikli olarak bir takım inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzde önemli bir maç olduğunu unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Ülkesinin takımı olan PSV'yi değerlendiren 34 yaşındaki hücum oyuncusu, "PSV, iyi bir takım. Her zaman kupa almak için mücadele ediyorlar. Geçen sene alamadılar ancak bunun için çok fazla istekleri var. Onun için zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel, iki takımın avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili, "Geçen sezona göre PSV'de değişiklikler oldu. Hocalarını değiştirdiler. Kendisi Hollandalı değil ve bundan dolayı farklı bir mantalitede olacaklar. Genç oyuncuları çok fazla. Onlar da kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İyi bir takımla karşılaşacağız. Bizim de buna karşılık iyi hazırlanmamız gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Ajax ve Liverpool formalarıyla PSV'ye karşı iyi maçlar oynadığının hatırlatılması üzerine Babel, "PSV maçlarında güzel anılarım var. Ancak bunlar uzun zaman önce yaşandı. Şimdi farklı bir zamandayız. Şimdiye odaklanmamız lazım. Önümüzde hazırlanmak için birkaç haftamız var" değerlendirmesinde bulundu.

Babel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı ile ilgili de "Türk Milli Takımı'na iyi dileklerimi gönderiyorum. Orada oynayan Galatasaraylı takım arkadaşlarım var. Onlar da sahaya çıkıp kendilerini göstermeli. Kendilerine bol şansı diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim oyuncular böyle konuşsa topa tutardık hatta bizde oynamış yabancı bile böyle konuşsa topa tutardık
PSV sizi şamar oğlanına çevirecek inşaaAllah

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