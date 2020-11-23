SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi

Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2020 21:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın oyuncuları Ryan Donk, Diagne ve Linnes, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi

Galatasaray'da Ryan Donk,Diagne ve Linnes Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Donk, "Çok dominant olan, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Açıklama yapmak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİRMELİYDİK"

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Oynamayan arkadaşlarımızın yerine oynayanlar, açığı göstermediler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oynadığımız oyun ortada. Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu. Son vuruşlarda daha kararlı olabilirdik. Maçı önceden koparabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"UZATMA DAKİKALARI AKLIMA TAKILDI"

Maç sonunda uzatmaların daha fazla olması gerektiğini söyleyen tecrübeli isim, "Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika." diye konuştu.

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Diagne, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.

Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Maçı değerlendiren Linnes, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yedik. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadıAli Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?
Koronavirüs ile kan grupları arasında nasıl bir ilişki var?
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
12 Dev Adam'da ayrılık resmen açıklandı
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
F.Bahçe'den bir transfer bombası daha
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
İdmanda ortalık karıştı! Yumruklar konuştu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim maç sonunda sinirlerine hakim olamadı!
Fatih Terim, röportajı terketti!
Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi
''Uzatma dakikalarına aklım yatmadı''
Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
Ali Yavuz Kol bu sezon ilk kez oynadı
Kayserispor'da Lung, Galatasaray maçında gözyaşlarını tutamadı!
Galatasaray maçına gözyaşları damga vurdu!
ÖZET | Galatasaray-Kayserispor: 1-1
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Sörloth savaşı!
Sörloth, Süper Lig'e geri dönüyor!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.