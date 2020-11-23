Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi

Galatasaray'da Ryan Donk,Diagne ve Linnes Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Donk, "Çok dominant olan, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Açıklama yapmak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"POZİSYONLARI DEĞERLENDİRMELİYDİK"

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Oynamayan arkadaşlarımızın yerine oynayanlar, açığı göstermediler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oynadığımız oyun ortada. Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu. Son vuruşlarda daha kararlı olabilirdik. Maçı önceden koparabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.

"UZATMA DAKİKALARI AKLIMA TAKILDI"

Maç sonunda uzatmaların daha fazla olması gerektiğini söyleyen tecrübeli isim, "Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika." diye konuştu.

"SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"

Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Diagne, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.