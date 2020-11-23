Ryan Donk, Diagne ve Linnes'ten Kayserispor maçı yorumu geldi

Galatasaray'da Ryan Donk,Diagne ve Linnes Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.
Maçı değerlendiren Donk, "Çok dominant olan, pozisyona giren bir Galatasaray vardı. Açıklama yapmak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Yapacak bir şey yok. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Hollandalı oyuncu, "Oynamayan arkadaşlarımızın yerine oynayanlar, açığı göstermediler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Oynadığımız oyun ortada. Pozisyonları değerlendirmek gerekiyordu. Son vuruşlarda daha kararlı olabilirdik. Maçı önceden koparabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Maç sonunda uzatmaların daha fazla olması gerektiğini söyleyen tecrübeli isim, "Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika." diye konuştu.
Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Diagne, "Sonuçtan memnun değilim. Çok fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Çalışmalara devam edeceğiz ve bir sonraki maça bakacağız." dedi.
Kendi performansını değerlendirmesi istenen Diagne, "Burada benim kişisel performansımdan çok takımın performansı önemli. 3 puan önemli. Seviyemi yükseltmek için daha fazla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren Linnes, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kazanmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra 3-4 tane daha atabilecekken gol yedik. Gelecek hafta kazanmaya çalışacağız." dedi.
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