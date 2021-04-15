SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Donk'tan çok sert sözler

Ryan Donk'tan çok sert sözler

15.04.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in Ryan Donk ile ilgili söylediği iddia edilen sözlere başarılı oyuncudan çok sert cevap geldi. Donk sosyal medyadaki paylaşımında, yapılan haber için "Hayal ürünü ve ahlaksızca..." yorumunu yaptı.

Ryan Donk'tan çok sert sözler

Galatasaraylı oyuncu Ryan Donk kendisiyle ilgili çıkan haberle ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu. Donk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberin hayal ürünü ve ahlaksızca olduğunu söyledi.

Donk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 20 yöneticinin olduğu bir ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen ve gerçekliği olmayan bu sözleri açııkça yazmak hem ahlaksızca hem de Cengiz'in itibarını sarsmaktır. Yazılan her cümle birer iftiradır.

Bu tür hayal ürünü bir haber yazmanın gazetecilik prensipleri hiçbir yakınlığı yoktur. Galatasaray Kulübü ve taraftarlarından bu tür manipülatif haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.

Hiçbir dayanağı olmayan bu haber ve onu yapanlarla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatacağımı da kamuoyuna duyururum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."G.Saray'dan açıklama! "Ahlaksızlık..."
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenazede dikkat çeken kare!

Cenazede dikkat çeken kare!

ABD'den Rusya'ya yaptırım!

ABD'den Rusya'ya yaptırım!

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Burak Yılmaz'dan iki milli yıldıza çağrı

Burak Yılmaz'dan iki milli yıldıza çağrı

Fenerbahçe Opet maça çıkmayacak

Fenerbahçe Opet maça çıkmayacak

Sergen Yalçın aşı oldu: Bu neymiş böyle ya

Sergen Yalçın aşı oldu: Bu neymiş böyle ya

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.