Ryan Donk'tan çok sert sözler

Galatasaraylı oyuncu Ryan Donk kendisiyle ilgili çıkan haberle ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu. Donk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haberin hayal ürünü ve ahlaksızca olduğunu söyledi.

Donk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in 20 yöneticinin olduğu bir ortamda söylediği iddia edilen sözler tamamen hayal ürünüdür. Galatasaray Spor Kulübü başkanı Mustafa Cengiz'in söylediği iddia edilen ve gerçekliği olmayan bu sözleri açııkça yazmak hem ahlaksızca hem de Cengiz'in itibarını sarsmaktır. Yazılan her cümle birer iftiradır.

Bu tür hayal ürünü bir haber yazmanın gazetecilik prensipleri hiçbir yakınlığı yoktur. Galatasaray Kulübü ve taraftarlarından bu tür manipülatif haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz.

Hiçbir dayanağı olmayan bu haber ve onu yapanlarla ilgili gereken hukuki işlemleri başlatacağımı da kamuoyuna duyururum.

