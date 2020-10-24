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Ryan Giggs: Cavani inanılmaz bir futbolcu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 24.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Manchester United'ın efsane ismi Ryan Giggs, Manchester United'a transfer olan Edinson Cavani'yi öve öve bitiremedi.

Ryan Giggs: Cavani inanılmaz bir futbolcu

Efsane futbolcu Ryan Giggs, Manchester United’a transfer olan Cavani ile ilgili konuştu:

"Cavani, Manchester United kariyerinde Bruno Fernandes etkisi gösterebilir. Martial ve Rashford’dan farklı tipte olan bir forvetten bahsediyoruz. Cavani’nin varlığı, takım arkadaşlarının performansını yukarıya çekecektir. Onun tecrübesi inanılmaz. Sahada her şeyini veriyor. Sürekli hareket halinde... Bir bakıyorsunuz ileride, bir bakıyorsunuz savunma hattında... Gerçekten inanılmaz bir futbolcu."

(AKŞAM)


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