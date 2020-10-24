Ryan Giggs: Cavani inanılmaz bir futbolcu

Efsane futbolcu Ryan Giggs, Manchester United’a transfer olan Cavani ile ilgili konuştu:
"Cavani, Manchester United kariyerinde Bruno Fernandes etkisi gösterebilir. Martial ve Rashford’dan farklı tipte olan bir forvetten bahsediyoruz. Cavani’nin varlığı, takım arkadaşlarının performansını yukarıya çekecektir. Onun tecrübesi inanılmaz. Sahada her şeyini veriyor. Sürekli hareket halinde... Bir bakıyorsunuz ileride, bir bakıyorsunuz savunma hattında... Gerçekten inanılmaz bir futbolcu."
(AKŞAM)
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