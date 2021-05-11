Ryan Reynolds annesiyle ilgili itirafta bulundu! 'Cinsel içerikli mesajı...'

Son dönemlerin sevilen oyuncusu Ryan Reynolds açıklamalarıyla dikkat çekti. Reynolds geçtiğimiz günlerde içip içip kimseye yazılmaması gereken mesajlarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Reynolds bu sırada annesinin buna benzer bir durum yaşadığını itiraf etti. Tammy Reynolds cinsel içerikli bir mesajı bir başkasına atacakken, Reynolds'ın kardeşine atmış.

Mesajda ise 'Banyo yapıyorum. Katılmak ister misin? (Patlıcan emojileri)' yazıyormuş.

Reynolds bu mesajı gösterip "Bu annemin, sadece yarım bardak cin tonikten sonra kardeşime gönderdiği gerçek bir mesaj. Yaşanmış bir hikaye, sizin de başınıza gelmesine izin vermeyin" dedi.



