MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ryan Reynolds annesiyle ilgili itirafta bulundu! 'Cinsel içerikli mesajı...'

Ryan Reynolds annesiyle ilgili itirafta bulundu! 'Cinsel içerikli mesajı...'

11.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ryan Reynolds annesiyle ilgili itirafıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu annesinin yanlışlıkla kardeşine cinsel içerikli mesaj attığını söyledi.

Ryan Reynolds annesiyle ilgili itirafta bulundu! 'Cinsel içerikli mesajı...'

Son dönemlerin sevilen oyuncusu Ryan Reynolds açıklamalarıyla dikkat çekti. Reynolds geçtiğimiz günlerde içip içip kimseye yazılmaması gereken mesajlarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Reynolds bu sırada annesinin buna benzer bir durum yaşadığını itiraf etti. Tammy Reynolds cinsel içerikli bir mesajı bir başkasına atacakken, Reynolds'ın kardeşine atmış.

Mesajda ise 'Banyo yapıyorum. Katılmak ister misin? (Patlıcan emojileri)' yazıyormuş.

Reynolds bu mesajı gösterip "Bu annemin, sadece yarım bardak cin tonikten sonra kardeşime gönderdiği gerçek bir mesaj. Yaşanmış bir hikaye, sizin de başınıza gelmesine izin vermeyin" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Uğur Arslan kimdir?Uğur Arslan kimdir?
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.