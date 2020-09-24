Ryan Ryenolds kesenen ağzını açtı: Futbol takımı satın alıyor

Deadpool karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ryan Reynolds, Wrexham Futbol Takımı’nı satın almaya çalışıyor. Dün, Wrexham Destekçiler Güven Kurulu, karar oylamasından sonra futbol takımına yatırım yapmak isteyen iki teklif sahibinin isimlerini paylaştı.

Görüşmelerin devam ettiği ve takımın iki teklif ahibine sıcak baktığı belirtilen açıklamada, takıma talip olanlardan birinin Ryan Ryenolds, diğerinin ise oyuncu Rob McElhenney olduğu belirtildi.

Takım üyelerinin yapacağı ilk oylamanın ardından aktörler önerilerini takımla paylaşacaklar ve bu noktada üyeler teklifi kabul eden veya reddeden ikinci bir oylamayla kararlarını verecek. İngiliz Independent’ın haberine göre Galler takımı Wrexham için potansiyel yatırımcıların 2 milyon sterlin civarı teklif götürmesi bekleniyor.

RYAN REYNOLDS’IN SERVETİ 100 MİLYON DOLAR CİVARINDA

Blake Lively ile evli olan 43 yaşındaki üç çocuk babası aktör Reynolds, içki şirketi Aviation Gin'i Ağustos ayında 610 milyon dolara satmıştı. Forbes dergisine göre 2020’nin en fazla kazanan ikinci aktörü olan Reynolds’un servetinin 100 milyon dolar civarında olduğu düşünülüyor.

