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S plaka servis taşımacılığı ihalesi gerçekleştirildi

BİLECİK HABERLERİ  | 31.08.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi, mücavir alan sınırları içinde servis taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak 200 adet özel servis taşıma aracının ihalesini yaptı.Salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda (S) Serisi Plaka Kullanılmak Suretiyle Şehir İçi Servis Taşımacılığı Yapma Hakkı ihale sıra numarasına göre her bir servis aracı için ayrı ayrı olmak üzere 10 yıllığına kiraya verildi.Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve encümen üyeleri, 138 aracın ihalesini yaparak, yeni sahiplerine hayırlı kazançlar temennisini iletti.27 bin 50 TL + KDV muhammen bedel ile gerçekleştirilen ihalede 138 araç için istekli çıkarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Bilecik Belediyesi, mücavir alan sınırları içinde servis taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak 200 adet özel servis taşıma aracının ihalesini yaptı.
Salgınla mücadele kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda (S) Serisi Plaka Kullanılmak Suretiyle Şehir İçi Servis Taşımacılığı Yapma Hakkı ihale sıra numarasına göre her bir servis aracı için ayrı ayrı olmak üzere 10 yıllığına kiraya verildi.
Belediye Başkanı Semih Şahin, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve encümen üyeleri, 138 aracın ihalesini yaparak, yeni sahiplerine hayırlı kazançlar temennisini iletti.
27 bin 50 TL + KDV muhammen bedel ile gerçekleştirilen ihalede 138 araç için istekli çıkarak vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Belediye Başkanı Semih Şahin, ihale sonrasında yaptığı açıklamada, bütün dolmuş esnafına çalışmalarında kolaylıklar diledi.
İhale sonrasında Kültür ve Kongre Merkezi, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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