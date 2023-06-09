MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T. Kuşatma Altında oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T. Kuşatma Altında oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

09.06.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

S.W.A.T.: Kuşatma Altında filmi Kanal D yayın akışında yer almasıyla gündem oldu. Kullanıcılar filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu sorguluyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan film, aksiyon severleri ekran başına toplayacak. Peki, S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T. Kuşatma Altında oyuncuları kimler?

S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T. Kuşatma Altında oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Filmin yönetmen koltuğunda Tony Giglio otururken filmin senaryosunu Jonas Barnes kaleme aldı. 2017 yılı yapımı Amerikan aksiyon filmi S.W.A.T. Kuşatma Altında, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. İşte S.W.A.T. Kuşatma Altında filminin konusu ve oyuncuları...

S.W.A.T. KUŞATMA ALTINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir SWAT timi, yüksek profilli ve gizemli bir mahkûmu gözaltına aldığında onu kaçırmak isteyen uluslararası güçler, timin yerleşkesine amansız saldırılar düzenler.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

S.W.A.T. KUŞATMA ALTINDA OYUNCULARI KİMLER?

Michael Jai White - Scorpion

Adrianne Palicki - Ellen Dwyer

Sam Jaeger - Travis Hall

Kyra Zagorsky - Sophia Gutierrez

Monique Ganderton - Simone

Ty Olsson - Ward

indir

Pascale Hutton - Carley

Lisa Chandler - Phoenix

Olivia Cheng - Chu

Zahf Paroo - Hooks

Matthew Marsden - Lars

Aren Buchholz - York

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar Tekin'ini bir de şimdi görün! 'Bu yakışıklılık ne?'Arka Sokaklar Tekin'ini bir de şimdi görün! 'Bu yakışıklılık ne?'
Zehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadıZehra Güneş cesur tarzıyla mest etti! Ebrar Karakurt dayanamadı
Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ilk hamle geldi! Gözler gelecek haftaya çevrildi

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

MB'de yeni dönem resmen başladı! Başkan Erkan'dan ilk açıklama

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Hakan Fidan'ın bilinmeyenlerini yazdı: Sabah namazlarından önce...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

Otomobil piyasasında son durum! Fiyatlarla ilgili dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Çırılçıplak restorana gidince tepkiler yağdı! “Derinden üzüldük”

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.