S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu nedir? S.W.A.T. Kuşatma Altında oyuncuları kimler? Bu akşam Kanal D'de!

S.W.A.T. Kuşatma Altında filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Filmin yönetmen koltuğunda Tony Giglio otururken filmin senaryosunu Jonas Barnes kaleme aldı. 2017 yılı yapımı Amerikan aksiyon filmi S.W.A.T. Kuşatma Altında, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gördü. İşte S.W.A.T. Kuşatma Altında filminin konusu ve oyuncuları...
Bir SWAT timi, yüksek profilli ve gizemli bir mahkûmu gözaltına aldığında onu kaçırmak isteyen uluslararası güçler, timin yerleşkesine amansız saldırılar düzenler.
Michael Jai White - Scorpion
Adrianne Palicki - Ellen Dwyer
Sam Jaeger - Travis Hall
Kyra Zagorsky - Sophia Gutierrez
Monique Ganderton - Simone
Ty Olsson - Ward
Pascale Hutton - Carley
Lisa Chandler - Phoenix
Olivia Cheng - Chu
Zahf Paroo - Hooks
Matthew Marsden - Lars
Aren Buchholz - York