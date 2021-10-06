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Saadet Partisi Bartın İl Başkanı aracında başından vurulmuş bulundu

06.10.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneye kaldırılan Ünal Yurtbay kurtarılamadı

Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş bulundu.

Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirledi. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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