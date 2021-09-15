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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, eğitim sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu:

15.09.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yüz yüze eğitim yapacağız derken birdenbire bakıyoruz ki 'derslerin bir kısmı yine online olacak' deniyor. Hatta iddialar 6 dersten 5'inin bile online olma ihtimalini ortaya koyuyor. Bunun kabul edilmesi elbette mümkün değil. İktidar gerekli tedbirleri almakla mükellef" - "Biz şimdiden Saadet Partisi olarak şunu taahhüt ediyoruz. Mutlaka atanamayan, atanmayan öğretmen diye bir problemimiz olmayacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yüz yüze eğitim yapacağız derken birdenbire bakıyoruz ki 'derslerin bir kısmı yine online olacak' deniyor. Hatta iddialar 6 dersten 5'inin bile online olma ihtimalini ortaya koyuyor. Bunun kabul edilmesi elbette mümkün değil. İktidar gerekli tedbirleri almakla mükellef." dedi.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında, hükümetin artık yüz yüze eğitime geçileceğini, bunun için de gerekli bütün tedbirlerin alındığını söylemesine rağmen birtakım tutarsızlıkların yaşanmaya başladığını savundu.

Hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerinin kalacakları evi ve yurdu bulmakta çok ciddi zorluk yaşadığını belirten Karamollaoğlu, kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüz yüze eğitim yapacağız derken birdenbire bakıyoruz ki 'derslerin bir kısmı yine online olacak' deniyor. Hatta iddialar 6 dersten 5'inin bile online olma ihtimalini ortaya koyuyor. Bu adeta dalga geçmek gibi bir tavır. Bunun kabul edilmesi elbette mümkün değil. İktidar gerekli tedbirleri almakla mükellef."

Türkiye'de öğretmen okullarından, üniversiteden mezun olan ve atama bekleyen 460 bin civarında öğretmen olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Biz şimdiden Saadet Partisi olarak şunu taahhüt ediyoruz. Kadrolardaki bu boşluklar mutlaka doldurulacak. Mutlaka atanamayan, atanmayan öğretmen diye bir problemimiz olmayacak." dedi.

- "Millet İttifakı'nın şu an kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum"

Karamollaoğlu, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin sorusuna, "Tabii bunu birçok yönden ele almak lazım. Enflasyon bu kadar zaman zarfında ne kadar arttı? O gün de bugün de toplu sözleşmelerle işçilere, memurlara verilen asgari ücret hangi seviyede? Siz 50 sene de geçse bu mantıkla hep açlık sınırında vereceksiniz. Açlık sınırı da 16 misli arttıysa demek ki sen hiçbir şey vermemişsin. 'Biz geldiğimiz zaman açlık sınırının altında ücret alıyordu insanımız, biz şimdi yoksulluk sınırına çıkardık' deseydi, senin elini öperim o zaman." karşılığını verdi.

AK Parti'li Bülent Turan'ın "HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı o olacak" sözlerinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, "Ben Millet İttifakı'nın şu an kimi cumhurbaşkanı adayı seçeceğini bilmiyorum ama bu kadar saçma bir fikre itibar edecek kadar da aptal değilim." dedi.

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