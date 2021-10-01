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Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

01.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk vefat etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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