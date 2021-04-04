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Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı

04.04.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Saba Tümer, daha önce de sigortalattığı kahkahasını 90 bin TL'ye sattı. Ünlü sunucu kahkahasından elde ettiği geliri, sosyal sorumluluk projelerine harcayacağını söyledi.

Saba Tümer kahkahasını 90 bin TL'ye sattı

Şen kahkahası ile tanınan ünlü sunucu Saba Tümer, son zamanlarda birçok ünlü ismin NFT yolu ile satışa çıkardığı şeylere bir yenisini ekledi.

Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, satışından 90 bin TL elde ettiğini yazdı.

Bu bilgiyi takipçileriyle sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Dünyada bir ilk. Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım."

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Saba Tümer
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