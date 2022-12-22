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Saba Tümer Pakize Suda'nın ardından paylaştı! "Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi"

22.12.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakize Suda, 70 yaşında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Pakize Suda'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken ünlü ismin eski partneri Saba Tümer de duygusal bir paylaşım yaptı. Saba Tümer paylaşımında "Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi" dedi.

Demans teşhisi konulan ve bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, 70 yaşında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetmişti. Saba Tümer uzun yıllar birlikte sunuculuk yaptığı Pakize Suda'nın ölümüyle yıkıldı.

Instagram hesabından Pakize Suda ile bir telefon görüşmesini yayınlayan Saba Tümer paylaşımında şunları yazdı:

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"Renkler teker teker eksiliyor, Pako'nun gidişi de yaraya tuz ekti adeta. Pako bir zamanların Aynalı Meyhanesi'nde efsaneydi, sonra yıllarca köşe yazılarıyla güldürdü. Biz de birlikte televizyon programı yaptık ve çok eğlendik. Deli dolu, şen şakrak, farklı bir zekası olan özel bir kadındı. İki sene sürdü program ama biz onunla sabah akşam birlikteydik. O AVM senin bu AVM benim gezip duruyorduk çok da eğleniyorduk beraber. O benim topuklu ayakkabılarla dolaşmamla dalga geçiyordu, arabada şarkı söylediğimde sesim çok kötü olduğu için 'Bu şarkıyı sonuna kadar bilmiyorsundur inşallah' diyordu. O kadar güzel vakitler geçirdik ki bir anda hepsi gözümde canlandı. Her gidenle biraz daha eksiliyoruz, Pakize Suda'nın da hep hayatımızda olacağını, hep bizi güldüreceğini düşünürdüm. Bizi bir gün bırakıp gideceği aklıma gelmezdi. Nurlar içinde yat Pako'm seni çok özleyeceğim…"

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