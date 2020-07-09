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Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Yavaş çalışan bir metabolizma çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Yaş, cinsiyet, gün içindeki aktivite durumu gibi faktörler metabolizmaya direkt etki ediyor. Metabolizma hızlandırıcı doğal tarifler ile siz de güne daha hafif ve sağlıklı başlayabilirsiniz. Her zaman ulaşabileceğiniz malzemeler ile hazırlanan, metabolizmayı hızlandıran doğal içecek tariflerini sizin için derledik.

Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...

Sabah uyandığınız zaman içtiğiniz kahvenin veya bir bardak limonlu suyun metabolizmanız üzerindeki olumlu etkilerini duymuşsunuzdur. Ama günümüzde genetik faktörlere hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme unsurları da eklenince yavaş çalışan metabolizma çeşitli sağlık sorunlarının açığa çıkmasına sebep oluyor. Çaresi var! Hayatınıza biraz hareket katarak ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek işe koyulabilirsiniz. Su içse yarayanlar, diyet yaptığı halde kilo veremeyenler dikkat! Aslında bunun sebeplerinden biri de metabolizma hızı ve buna etki eden dış etkenler. Uyku düzeni, stres yönetimi, beslenme düzeni bunlardan yalnızca birkaçı... Sabah saatleri metabolizmayı hızlandırmak için gayet uygun olduğundan sabah aç karnına tüketebileceğiniz gayet ulaşılabilir malzemeler ile hazırlanana 5 doğal içecek tarifi ise şöyle;

ELMALI SMOOTHIE TARİFİ

1 büyük elma
1/2 su bardağı az yağlı veya yağsız süt
1/3 su bardağı yoğurt
Bir avuç badem
Bir çay kaşığı bal

İsteğe bağlı olarak tarçın da ekleyebileceğiniz karışımı blender ile hazırladıktan sonra tüketebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım aynı zamanda elmanın lifli yapısı sayesinde sizi tok tutmaya yardımcı olacak.

TARÇINLI YEŞİL ÇAY TARİFİ

Çubuk tarçın
Yaprak yeşil çay
Limon dilimleri
3 dal taze nane

Karışımı hazırlayın üzerine kaynamış su ekleyerek 1 dk demlenmesini bekleyin. Çayınızı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

TARÇINLI YEŞİL ÇAY TARİFİ

Çubuk tarçın
Yaprak yeşil çay
Limon dilimleri
3 dal taze nane

Karışımı hazırlayın üzerine kaynamış su ekleyerek 1 dk demlenmesini bekleyin. Çayınızı süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

YEŞİL ÇAYLI ANANAS SUYU TARİFİ

1/2 bardak demlenmiş ve ılıtılmış yeşil çay
1/2 bardak ananas suyu
1 çay kaşığı elma sirkesi

Hazırladığınız karışımı ılık halde tüketebilirsiniz. Düşük kaloriye sahip ananas, bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı sirke ve yağ yakma özelliğine sahip yeşil çay ile hazırladığınız bu içeceğe bayılacaksınız.

SALATALIK, NANE VE LİMONLU İÇECEK TARİFİ

Yarım limon suyu
4-5 dal taze nane
1 adet salatalık
250 ml su
1-2 adet buz

Tohumlarını çıkarıp dilimlediğiniz salatalıkları ve diğer malzemeleri pürüzsüz kıvama gelinceye kadar karıştırın, isteğe bağlı olarak buzları daha sonra ekleyebilirsiniz. Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı ve metabolizma hızlandırıcı bu karışımı dilerseniz haftada birkaç gün tüketebilirsiniz.

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