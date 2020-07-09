Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...

Sabah uyandığınız zaman içtiğiniz kahvenin veya bir bardak limonlu suyun metabolizmanız üzerindeki olumlu etkilerini duymuşsunuzdur. Ama günümüzde genetik faktörlere hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme unsurları da eklenince yavaş çalışan metabolizma çeşitli sağlık sorunlarının açığa çıkmasına sebep oluyor. Çaresi var! Hayatınıza biraz hareket katarak ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek işe koyulabilirsiniz. Su içse yarayanlar, diyet yaptığı halde kilo veremeyenler dikkat! Aslında bunun sebeplerinden biri de metabolizma hızı ve buna etki eden dış etkenler. Uyku düzeni, stres yönetimi, beslenme düzeni bunlardan yalnızca birkaçı... Sabah saatleri metabolizmayı hızlandırmak için gayet uygun olduğundan sabah aç karnına tüketebileceğiniz gayet ulaşılabilir malzemeler ile hazırlanana 5 doğal içecek tarifi ise şöyle;

ELMALI SMOOTHIE TARİFİ

1 büyük elma

1/2 su bardağı az yağlı veya yağsız süt

1/3 su bardağı yoğurt

Bir avuç badem

Bir çay kaşığı bal

İsteğe bağlı olarak tarçın da ekleyebileceğiniz karışımı blender ile hazırladıktan sonra tüketebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım aynı zamanda elmanın lifli yapısı sayesinde sizi tok tutmaya yardımcı olacak.