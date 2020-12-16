Sabah ve akşam bir bardak için! Virüsün vücuda zarar vermesini engelliyor

Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin, virüslerin protein eriten proteaz enzimini ve kendini çoğaltmaya yarayan viral transkriptaz enzimini bloke ettiğini ve virüsün hastalık yapmasını önlediğini belirtti.

'VİRÜSÜN VÜCUDA ZARAR VERMESİNİ ENGELLİYOR'

Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır" dedi.

'SABAH, AKŞAM BİR BARDAK İÇİN'

Özellikle Hatay bölgesinde çok kolay bulunabilen bir bitki olan zeytin ağacı yaprağının masrafsız ve hazırlanışı çok kolay olan çayı içmeyi herkese tavsiye eden Çolakoğlu, zeytin yapraklarının kırıldıktan sonra su ile beraber 3- 4 dakika kaynatılıp içilebileceğini ve bunun soğuduktan sonra da dolapta muhafaza edilip aralıklarla tüketilebileceğini anlattı. Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı: