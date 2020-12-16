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Sabah ve akşam bir bardak için! Virüsün vücuda zarar vermesini engelliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.12.2020 13:51 | Son Güncelleme:
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Sabah ve akşam bir bardak için! Virüsün vücuda zarar vermesini engelliyor

Binlerce yıldır kozmetik ve sağlık sektöründe sıklıkla kullanılan zeytin yaprağı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için koronavirüse karşı koruyucu olabiliyor. Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağının faydalarını Mynet Yemek okuyucuları için anlattı, buyursunlar.

Fitoterapist Dr. Ünal Çolakoğlu, zeytin yaprağında bulunan oleuropeinin, virüslerin protein eriten proteaz enzimini ve kendini çoğaltmaya yarayan viral transkriptaz enzimini bloke ettiğini ve virüsün hastalık yapmasını önlediğini belirtti.

'VİRÜSÜN VÜCUDA ZARAR VERMESİNİ ENGELLİYOR'

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Hatay bölgesinde de fazlasıyla bulunan zeytin ağacı yapraklarının pandemi sürecinde etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini ve ciddi faydalarının tespit edildiğini aktaran Çolakoğlu, "Zeytin ağacı bin yıl veya daha fazla yaşayan bir ağaçtır. Bu yapısı, bakteri ve virüslere karşı kendisini koruyabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein maddesi virüsün vücuda zarar vermesini engellediği saptanmıştır. Aynı etkisi daha önce HIV virüsünde de gösterdiği kanıtlanmıştır" dedi.

'SABAH, AKŞAM BİR BARDAK İÇİN'

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Özellikle Hatay bölgesinde çok kolay bulunabilen bir bitki olan zeytin ağacı yaprağının masrafsız ve hazırlanışı çok kolay olan çayı içmeyi herkese tavsiye eden Çolakoğlu, zeytin yapraklarının kırıldıktan sonra su ile beraber 3- 4 dakika kaynatılıp içilebileceğini ve bunun soğuduktan sonra da dolapta muhafaza edilip aralıklarla tüketilebileceğini anlattı. Narenciye, nane, meyan kökü, kekik ve karanfilin virüse karşı bir kalkan olduğunu da kaydeden Çolakoğlu, günlük yapılması gereken doğal korunma yöntemlerini ise şöyle sıraladı:

"Sabah, akşam birer bardak zeytin yaprağı çayı içmek, dışarı çıkarken ağzımıza karanfil atmak, eve döndüğümüzde kekik suyu ile ağız gargarası yapmak, yemeklerimizde nane ve narenciyeyi eksik etmemek faydalı olacaktır."

Fitoterapist Çolakoğlu, vatandaşların tüm bu bilgilerin yanı sıra her zaman maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin de altını çizdi.

'ZEYTİN YAPRAĞINA TALEP ARTTI'

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Antakya’nın Tarihi Uzun Çarşısı’nda aktarcılık yapan Semir Eraslan, zeytin yaprağına rağbetin arttığını söyledi. Bölge halkının zeytin yaprağına kolay ulaştığını bu yüzden tüm siparişlerin şehir dışından geldiğini belirten Eraslan, şöyle konuştu:

"Uzmanlarımızın açıklamalarından sonra zeytin yaprağı satışlarımız ciddi anlamda arttı. Özellikle şehir dışından bayağı talep var. Tabii ki zeytinin memleketi Hatay’da zeytin yaprağı bolca bulunmaktadır. Tabi her ağacın yaprağını toplamıyoruz. Özellikle uzun süre yaşayan ağaçların dallarından toplanan yaprakları kurutup bu şekilde vatandaşımıza sunuyoruz." Eraslan, kurumuş zeytin ağacı yaprağının 100 gramını 10 TL'ye sattıklarını söyledi.


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