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Sabancı Holding iştiraki DxBV, satın alma işlemlerini tamamladı

30.06.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Holding iştiraki DxBV, satın alma işlemlerini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki DxBV, SEM ve Radiflow şirketlerinin satın alma işlemini tamamladı.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Sabancı Topluluğu'nda yeni nesil teknolojilere dayalı iş modellerine odaklanılarak dijital dünyada global bir oyuncu yaratılması amacıyla, şirketimizin tek ve kurucu ortak olarak Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) tarafından gerçekleştirilmesi planlanan şirket satın almaları hakkında Şirketimizin 29.04.2022 tarihli özel durum açıklamasında bilgi verilmişti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan SEM İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ paylarının yüzde 100'ü ve yine dijital pazarlama alanında Türkiye'de faaliyette bulunan Liberdatum İnternet Reklam Hizmetleri ve Danışmanlık AŞ paylarının yüzde 100'ü, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince yapılan düzeltmeler sonrası, toplam 14,8 milyon dolar bedelle 30.06.2022 tarihi itibarıyla satın alınmış ve böylece her iki şirket de DxBV'nin bağlı ortaklığı haline gelmiştir. 29.04.2022 tarihli açıklamada düzeltme öncesi şirket değeri 13,5 milyon dolar olarak duyurulmuştu.

Böylelikle, Şirketimizin 29.04.2022 tarihli özel durum açıklamasında bahsi geçen dijital iş kolundaki şirket satın almaları tamamlanmış olup; Radiflow, SEM ve Liberdatum şirketlerinin DxBV çatısı altında entegrasyonuna ilişkin çalışmalara devam edilmektedir."

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