Sabancı Topluluğu olası yangınlara karşı kalıcı mücadele için harekete geçti

İSTANBUL (AA) - Orman yangınlarında söndürme ve rehabilitasyon süreçlerine tüm gücüyle destek veren Sabancı Topluluğu, gelecek dönemde yaşanabilecek olası çevre felaketleri kapsamında kalıcı mücadele için önleyici tedbirler almaya devam ediyor.

Sabancı açıklamasına göre, ilgili kamu otoritelerinin koordinasyonunda, yangın tehdidi yüksek ormanlık bölgelerde kurulmaya başlanan yangın erken tespit sisteminden yangın havuzlarına kadar tüm kaynaklarını ülkesi için seferber eden Sabancı Topluluğu, 10 Kasım’a kadar binlerce gönüllüsüyle birlikte yine sahada olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, iklim acil durumunun olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığını belirterek, “Geçen yıl yaşanan yangınlar yüreğimizi dağladı. Toplam 118 bin hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bu alan, Türkiye’deki birçok ilimizin yüz ölçümünün kat be kat fazlası. Bu nedenle bu yıl en büyük önceliğimiz önleyici tedbirler almak ve olası bir tehdit durumunda, yangına en hızlı şekilde müdahale edecek altyapının oluşturulmasına destek vermek." ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu olarak bu kapsamda Muğla’da on binlerce kilometrekarelik ormanlık alanda etkili olacak şekilde bir yangın erken tespit sistemi kurduklarını bildiren Alper, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği ve teknolojiyi yine bir araya getirdiğimiz, yüksek yerlilik oranına sahip sensörler, ormanlarımızı korumaya başladı. Orman yangınlarında erken tespit ve uyarı sağlayan, hava kalitesini ölçen, zehirli, yanıcı ve patlayıcı gaz tespiti yapan IOT tabanlı olarak çalışan sensörler herhangi bir olağanüstü durumda aktif hale geliyor ve ilgili birimlere anında mesaj iletiyor. Yine aynı şekilde, olası bir yangın durumunda, söndürme faaliyetlerinin aksamaması için, yüksek riskli alanlarda 8 adet yangın söndürme havuzu inşa ediyor, on binlerce kilometrekarelik alanda etkili yangın erken tespit sistemi kuruyoruz.

Bu havuzların her biri 600 ton kapasiteleri ile yangın söndürme helikopterlerinin en hızlı şekilde suyu alıp yangına müdahale edeceği şekilde yapılıyor. Enerjisa Üretim şirketimiz bünyesinde yer alan 12 barajımız ise acil durumlar için emre amade. 1 milyon fidan dikme sözü vermiştik. Geçen yıl diktiğimiz 200 bin fidana ek bu yıl da fidan dikimlerimize devam ediyoruz, ülkemizin ekolojik çeşitliliğini destekliyoruz."

- "41 ilde, 15 bini aşkın gönüllümüzle yıl boyu sahadayız"

Cenk Alper, Sabancı Topluluğu olarak, tüm teknolojik birikimleri ve insan kaynaklarıyla "seferber" olduklarını vurgulayarak, 41 ilde 15 bini aşkın Sabancı gönüllüsüyle tüm yıl boyunca sahada olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu yıl seferberliğin boyutunu ve etki alanını çok daha genişleterek, ülkenin toplumsal kalkınması için örnek bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Alper, "Hem iklim acil durumuna hem de sosyal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik 30’u aşkın sosyal sorumluluk projemizle sahada olacağız.

Geçtiğimiz yıl tüm Türkiye’ye bir çağrıda bulunmuştuk. Bu yıl görüyoruz ki bu çağrımız karşılıksız kalmadı. Bu toplumsal duyarlılığın Türkiye’yi kapsayan bir seferberliğe dönüşmesi en büyük isteğimiz. Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilir bir dünya için tüm yıla yayılan bir Sosyal Sorumluluk Seferberliği ile çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

