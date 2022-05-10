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Sabancı Vakfı, Kocaeli'deki meslek lisesine atölye binası kazandıracak

10.05.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: - "Yüzde 100 Eğitime Destek Kampanyası kapsamında tüm sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, hayırseverlerimizi eğitim alanına yatırım yapmaya bir kez daha davet ediyorum çünkü eğitim; ulusların rekabet gücünü belirleyen, refahını, bağımsızlığını direkt etkileyen en stratejik alanlardan biridir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği ile Sabancı Vakfı arasında "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında imzalanan protokolle Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atölye binası oluşturulacak.

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, geleceğin teminatı gençlerin, meslek edinmesini kolaylaştıracak güzel bir faaliyet için bir araya geldiklerini söyledi.

Daha önce Sabancı ailesi tarafından Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapıldığını hatırlatan Yavuz, "Şimdi de lisenin bahçesinde, mesleki eğitimin vazgeçilmesi olan atölyelerin daha modern yapılarak, çocuklarımızın iş hayatına hazırlanması, iş gücü piyasasının arzu ettiği, gelişmiş insan gücünü yetiştirmek maksadıyla yine bugün Hacı Ömer Sabancı Vakfı ile 1400 metrekare kapalı alanlı atölye binalarının protokolünü imzalayacağız." diye konuştu.

Yavuz, Sabancı ailesinin ülkenin ekonomisine, sanayisine, kültürüne ciddi katkılar yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu hayır faaliyetlerinin artarak devam etmesi en büyük temennimiz. 'Yüzde 100 Eğitime Destek Kampanyası' kapsamında tüm sanayicilerimizi, iş insanlarımızı, hayırseverlerimizi eğitim alanına yatırım yapmaya bir kez daha davet ediyorum çünkü eğitim; ulusların rekabet gücünü belirleyen, refahını, bağımsızlığını direkt etkileyen en stratejik alanlardan biridir. Dolayısıyla bireysel zenginlik anlam ifade etmez. Toplumsal refahın artırılması, kaliteli insan gücünün yetiştirilmesi bizim için en önemli stratejik alanlardan biridir. Bu vesileyle bir kez daha Sabancı ailesine ve vakfımıza, kıymetli genel müdürüne bir kez daha teşekkür ediyorum."

- "Atölyelerin artmasıyla Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden çok daha gencimiz, çok daha iyi donanımlı mezun olacak"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan da Sabancı ailesi için Kocaeli'nin çok önemli olduğunu kaydetti.

Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye ihtiyacını bildiklerini ve çalışmaları tamamladıklarını aktaran Safkan, "Projeyi okula güzel bir değer katması için özenerek hazırladık. Atölyelerin artmasıyla Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden çok daha gencimiz, çok daha iyi donanımlı mezun olacak. Çalışma hayatında da bizler başarılarını takip ediyor olacağız. Kocaeli'de eğitimden kültüre, kültürden sanayiye çok sayıda yatırımımız var." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Yavuz, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Safkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, İzmit ilçesindeki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine inşa edilecek atölyenin maliyetinin 10 milyon lira olması bekleniyor.

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