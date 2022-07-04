YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

04.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Altın Pusula Ödülleri'nde "Gündem Yönetimi" alanında ödül sahibi oldu.

​​​​​​​Vakıftan yapılan açıklamaya göre, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi ile eğitime devamlılığın sağlanmasını kritik konulardan biri olarak gören ve bu konuyu gündeme taşıyan Sabancı Vakfı'nın, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yayınlanan "Göz Yumma" temalı filmi, Türkiye'de 18 yaşından önce evlendirilen kız çocukları için farkındalık oluşturma hedefiyle hazırlandı.

TBWA/Istanbul imzası taşıyan film projesinin ödülünü, Sabancı Vakfı adına Sabancı Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Furkan Aydıncı aldı.

Filmde, köy evinde saklambaç oynayan küçük bir kız, onu istemeye gelenlerin arasından geçerek odasındaki dolaba saklanıyor. Evdeki herkes oyun çağındaki kıza göz yumarak eşlik ediyor.

Gerçekleri çarpıcı bir şekilde anlatan filmin sonunda "Göz Yumma" mesajı veriliyor ve izleyen herkesi kız çocuklarının hayallerini desteklemeye çağırıyor.

- Sabancı Vakfı'nın kadınlar ve kız çocuklarına yönelik çalışmaları

Sabancı Vakfı, 48 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor.

"Kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi" amacıyla 2006'da Birleşmiş Milletler Ortak Programı'na destek veren vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi'nin yürüttüğü Mor Sertifika Programı'nı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından Nevşehir ve Van'da yürütülen "Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi" projesini destekliyor. Ayrıca, Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

Vakıf, Şubat 2022'de hayata geçen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesiyle de Türkiye'de 18-29 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan her 2 genç kadından birinin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülüyor.

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi de NEET kadınların farkındalığını artırmak, güçlenmelerini sağlamak, erişilebilir NEET kadınların becerilerini ve istihdam fırsatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandıKağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı
Kırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildiKırşehir'de yetiştirilen lavantalar şölenle hasat edildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Eskişehir'de konuştu:
Anahtar Kelimeler:
sabancı vakfı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:30
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Tatlı sulardan tuzlu sulara! Okyanusta seks deneyimini anlattı

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.