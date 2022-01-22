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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak

22.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili havayolunun internet sitesi ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri tavsiyesinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yarın gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

HEAŞ'tan Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yapılan açıklamada, bu kararın, İstanbul ve yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

HEAŞ, aynı nedenlerle bugün yapılması planlanan uçuşlarda da yüzde 25 kapasite kısıtlanması kararı almıştı.

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