Sabri Sarıoğlu yeniden Galatasaray'da

Fatih Terim'den Sabri'ye onay

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor

1 / 11 Galatasaray’ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya’ya dönmeye hazırlanıyor. "

2 / 11 İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu.

3 / 11 Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray’dan da haber bekledi.

4 / 11 UEFA’nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom’un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.

5 / 11 Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan’ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.

6 / 11 "BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ | Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray’da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Daha önceki açıklamasında “Ben olsam göndermezdim” diyen İmparator’un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.

7 / 11 Taraftarların ‘Reyiz’ lakabı taktığı Sabri’nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim’in, “Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü.

8 / 11 Buraya dönüp futbolu G.Saray’da bırakmak her iki tarafa da yakışır” şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.

9 / 11 YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK | Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu’na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.

10 / 11 GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI | Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun performansı da dikkat çekti.