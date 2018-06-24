Sabri Sarıoğlu yeniden Galatasaray'da

Fatih Terim'den Sabri'ye onay
Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor
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Galatasaray’ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya’ya dönmeye hazırlanıyor.
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İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu.
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Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray’dan da haber bekledi.
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UEFA’nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom’un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.
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Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan’ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.
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"BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ | Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray’da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Daha önceki açıklamasında “Ben olsam göndermezdim” diyen İmparator’un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.
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Taraftarların ‘Reyiz’ lakabı taktığı Sabri’nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim’in, “Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü.
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Buraya dönüp futbolu G.Saray’da bırakmak her iki tarafa da yakışır” şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.
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YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK | Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu’na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.
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GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI | Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun performansı da dikkat çekti.
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Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’nun da ilgisini çekmişti. (Habertürk)
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