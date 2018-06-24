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Sabri Sarıoğlu yeniden Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Sabri Sarıoğlu bombası! Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da Fatih Terim, futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Sabri Sarıoğlu'nun transferine onay verdi

Fatih Terim'den Sabri'ye onay

Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor

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Galatasaray’ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya’ya dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe’nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya’ya dönmeye hazırlanıyor.
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İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu.

İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu.
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Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray’dan da haber bekledi.

Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray’dan da haber bekledi.
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UEFA’nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom’un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.

UEFA’nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom’un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.
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Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan’ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.

Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan’ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.
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"BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ | Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray’da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Daha önceki açıklamasında “Ben olsam göndermezdim” diyen İmparator’un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.

"BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ | Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray’da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Daha önceki açıklamasında “Ben olsam göndermezdim” diyen İmparator’un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.
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Taraftarların ‘Reyiz’ lakabı taktığı Sabri’nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim’in, “Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü.

Taraftarların ‘Reyiz’ lakabı taktığı Sabri’nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim’in, “Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü.
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Buraya dönüp futbolu G.Saray’da bırakmak her iki tarafa da yakışır” şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.

Buraya dönüp futbolu G.Saray’da bırakmak her iki tarafa da yakışır” şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.
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YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK | Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu’na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.

YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK | Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu’na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.
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GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI | Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun performansı da dikkat çekti.

GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDI | Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun performansı da dikkat çekti.
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Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’nun da ilgisini çekmişti. (Habertürk)

Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’nun da ilgisini çekmişti. (Habertürk)
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Anahtar Kelimeler:
sabri sarıoğlu Galatasaray

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