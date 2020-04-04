Saç dökülmesinin sebebi genetik faktörler

Dr. Emrah Çinik, "Saç dökülmesi sorunu erkeklerde daha sık olmakla beraber erkek ve kadın ayrımı olmadan hemen herkesin ortak sorunudur. Ancak psikolojik olarak olumsuz etki kadınlarda daha belirgindir" dedi.

Saç dökülmelerinin önüne geçmek ancak erken dönemde uygulanacak olan Saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olabileceğini kaydeden Dr. Emrah Çinik, kadınlarda saç dökülmesi sebeplerini şöyle sıraladı;

"Genetik Kadınların saç dökülme problemlerinin önemli nedeni genetik faktörlerdir. Hormon Dengesizlikleri Kadınlarda görülen saç zayıflama ve dökülmesinin önemli bir nedeni de hormon dengesizlikleri ve hormon tedavileridir. Kullanılan doğum kontrol hapları saç dökülmesine sebep olabilmektedir.

Tiroid hastalığı, tiroid bezinin fazla ve az çalışması ile ilgili yaşanan hormon bozukluğu sırasında saç dökülmesi görülür.

Demir eksikliği, demir eksikliği anemisi, ağır adet kanamalarından kaynaklanabilir. Demir eksikliği, kadınların saçlarının zayıf görünümlü olması ve kadınlardaki saç dökülmesinin en önemli nedenlerinden biridir. İlaçlar, dengesiz beslenme ve stres, yetersiz beslenme de saç dökülmesine neden olan etkenlerden biridir. Özellikle bilinçsiz yapılan diyetlerde vitamin, proteinin, minerallerin yeterli düzeyde alınamaması. Stres kaynağı olan her etken, olumsuz etkisini saçlarda da, saç seyrelmesi, saçın zayıflaması ve dökülmesi şeklinde gösterecektir."

Kadınlarda saç dökülmesinin üç değişik şekilde olabileceğini ifade eden Dr. Emrah Çinik, "Genetik faktörler sıklıkla etkilidir. Başın her tarafında genel bir dökülme ve seyrelme şeklindedir. Başın üst bölgesininde olur. Ön saç çizgisi bölgesi sağlam kalır. Ludwig sınıflamasına göre 3 değişik evrede görülebilir. Hafif derecede bir dökülmeden, ileri derecede tam saç kayıplarına kadar olabilir. Erkeklerde olduğu gibi önlerde olur. Alın genişler. Kadınlarda saç dökülmesi, saç köklerinde artmış hormon etkisine bağlıdır. Buna karşı, bu kadınlar genel hormonal yönden sağlıklıdırlar. Genel ve yaygın saç dökülmesi olan kadınlarda başın arkasındaki saçlarda da dökülme varsa, nakil edilen saçların da dökülmesi riski vardır. Bu nedenle, kadınlardaki genel ve tepe bölgesindeki saç kayıplarında ilk tedavi yöntemi medikal ilaç tedavisi ve saç dökülme tedavileridir(saç mezoterapisi ve PRP)" dedi.

