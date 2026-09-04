Sacha Boey transferi arap saçına döndü! Resmi açıklama geldi

Yaz transfer döneminin ilk günlerinde adı yeniden Galatasaray ile de anılan Sacha Boey, düzenli forma giyebileceği bir takım bulmakta zorluk yaşıyor. Transfer penceresinin son saatlerine girilirken Fransız oyuncu için oldukça hareketli ve sürpriz gelişmeler yaşandı.

CELTIC İMZADAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Fulham ile anılan genç yıldızın adı, bu kez İskoçya devi Celtic ile gündeme geldi. Pablo Oliveira'nın haberine göre; Celtic, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için devreye girdi. Haberin detaylarında, hem Sacha Boey'in hem de Bayern Münih'in bu transfere büyük kolaylık sağladığı ve Alman ekibinin 2.7 milyon Euro'luk bir zararı dahi gözden çıkardığı vurgulandı. Ancak Celtic cephesi bu transferden son anda vazgeçerek sağ bek takviyesi için Jordan Lotomba ile sözleşme imzaladı.

BAYERN MÜNİH'TEN TAKIMDA KALMA SİNYALİ

Yaşanan bu transfer trafiğinin ardından Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Boey'in takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oyuncunun profesyonel tutumuna övgüde bulunan Freund, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Şu anda burada kalma olasılığı daha yüksek. Her zaman kusursuz bir tavır sergiledi. Farklı bir planımız vardı ama futbol böyle bir şey. Artık pek çok transfer piyasası kapalı olduğu için ayrılma ihtimali daha düşük. Ancak daha önce de söylediğim gibi, o gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi, iyi oynadı ve her zaman profesyonelce davrandı. Transfer dönemi kapandığında eğer burada kalırsa, takımımızın bir parçası olmaya devam edecek ve bizimle normal şekilde antrenman yapacak. O bizim için iyi bir oyuncu."