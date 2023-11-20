SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella, basın toplantısında cevabı verdi

Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella, basın toplantısında cevabı verdi

20.11.2023 21:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Cardiff'te oynanacak müsabaka öncesi Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Sacha Boey ve Gedson Fernandes'in milli formayı giyme ihtimaline dair de önemli ifadeler kullandı. İşte Montella'nın sözleri...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galler'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, başkent Cardiff'teki antrenman tesisinde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri;

"BAŞARI, FEDERASYON SAYESİNDE"

2023-10-12T183420Z_2141521919_UP1EJAC1FL58T_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-CRO-TUR-REPORT

''İlk geldiğimde organize olmuş ve çok iyi işleyen bir federasyon gördüm. Başarılı olduysak onların destekleri sayesinde oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

BOEY VE GEDSON

cb9acfa660042b7998c539dfcbd1c6d6

"Boey hakkındaki spekülasyonları duydum ama Gedson hakkındaki haberleri ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Yani cevap ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."

"KENAN YILDIZ ÇOK ZEKİ"

8a180c662268e9454924a701d081748d

"Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek. Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu."

"LİDER GELDİK, LİDER DÖNECEĞİZ"

2023-11-18T200958Z_1055322818_UP1EJBI1K0KDW_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-GER-TUR-REPORT

"Burada en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"MAÇTAN MAÇA DEĞİŞEBİLİR"

AA-20231118-32959552-32959549-ALMANYA_TURKIYE (Large)

Soru: Rotasyon yapacak mısınız?

"Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı!Galatasaray yeni forma sponsorunu açıkladı!
Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma müzayedeye çıkacak!Messi'nin Dünya Kupası'nda giydiği 6 forma müzayedeye çıkacak!
Barça'nın 'altın çocuğu' sezonu kapattı!Barça'nın 'altın çocuğu' sezonu kapattı!
Anahtar Kelimeler:
Gedson Fernandes Sacha Boey Vincenzo Montella a milli takım Avrupa atan maçın
En Çok Okunan Haberler
Havalar soğudu, kombiler yanmaya başladı... Herkes bunu merak ediyor

Havalar soğudu, kombiler yanmaya başladı... Herkes bunu merak ediyor

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji bu kez tarih verdi...

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji bu kez tarih verdi...

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

Spor dünyasını sarsan dolandırıcılıkta ifadeler ortaya çıktı!

''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''

''Özür dilemediği sürece onu stada sokmayacağım''

Arda Güler'den İspanya itirafı! "F.Bahçe'ye dönecek mi?"

Arda Güler'den İspanya itirafı! "F.Bahçe'ye dönecek mi?"

Muslera, G.Saray'ın teklifini kabul etmedi! Yanıtıyla ters köşe yaptı

Muslera, G.Saray'ın teklifini kabul etmedi! Yanıtıyla ters köşe yaptı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.