Sacha Boey ve Gedson Fernandes, Türkiye forması mı giyecek? Vincenzo Montella, basın toplantısında cevabı verdi

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son haftasında 21 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galler'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, başkent Cardiff'teki antrenman tesisinde düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri;

"BAŞARI, FEDERASYON SAYESİNDE"

''İlk geldiğimde organize olmuş ve çok iyi işleyen bir federasyon gördüm. Başarılı olduysak onların destekleri sayesinde oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum."

BOEY VE GEDSON

"Boey hakkındaki spekülasyonları duydum ama Gedson hakkındaki haberleri ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Yani cevap ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."

"KENAN YILDIZ ÇOK ZEKİ"

"Kenan Yıldız çok zeki bir çocuk ve zeki olduğu için de uzun vadede iyi futbolcu olma ihtimali çok yüksek. Kenan Yıldız büyük bir potansiyele sahip. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması gerekiyor ve o başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de farklı olacak. Beni performansıyla mutlu eden bir futbolcu."

"LİDER GELDİK, LİDER DÖNECEĞİZ"

"Burada en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"MAÇTAN MAÇA DEĞİŞEBİLİR"

Soru: Rotasyon yapacak mısınız?

"Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz."





