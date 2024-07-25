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  4. Saçlarını kısacık kestirmişti! İlayda Alişan davet tarzıyla olay oldu

Saçlarını kısacık kestirmişti! İlayda Alişan davet tarzıyla olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 08:42
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Hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğu ile son dönemin en popüler isimlerinden biri olan İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş ve saçlarını kısacık kestirmişti. Yeni imajı ile bir davete katılan ünlü ismin ışıltılı tarzı çok beğenildi. İlayda Alişan'a bir bakan bir daha baktı.

MYNET-Bir Çocuk Sevdim, Serçe Sarayı, Masumiyet, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan son dönemde hem özel hayatı hem de başarılı oyunculuğu ile gündemde.

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Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan geçtiğimiz günlerde imaj tazelemiş ve saçlarını kısacık kestirmişti.

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TAM NOT ALDI

Yeni imajı ile bir davete katılan ünlü ismin ışıltılı tarzı takipçilerinden tam not aldı.

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Tamamen ışıltılı süper mini bir elbise giyen İlayda Alişan kombinini gold takıları ve renkli ojeleri ile tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'yine çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'aşırı doğal ve çekici görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan
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