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Sacramento Kings 108-125 Philadelphia 76ers (Furkan Korkmaz 7 sayı attı)

NBA HABERLERİ  | 06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme

NBA'de Philadelphia 76ers deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, 7 sayı, 3 asistle oynadı.

Sacramento Kings 108-125 Philadelphia 76ers (Furkan Korkmaz 7 sayı attı)

NBA'de Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 112-114
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 105-120
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 113-121

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sacramento kings philadelphia 76'ers furkan korkmaz

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