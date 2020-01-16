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  4. Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127 (Luka Doncic, NBA tarihine geçti)

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127 (Luka Doncic, NBA tarihine geçti)

BASKETBOL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, Sacramento Kings maçındaki 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla bir karşılaşmada 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını aşan en genç oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127 (Luka Doncic, NBA tarihine geçti)

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Altı ismin çift haneli skor ürettiği Mavericks'te Luka Doncic, 25 sayı, 15 ribaunt, 17 asistlik performansıyla öne çıktı. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, bir NBA maçında 20 sayı, 15 ribaunt, 15 asist barajlarını geçen en genç oyuncu oldu.

NBA kariyerinin 109. karşılaşmasında 20. kez üç istatistikte de çift haneye çıkan Doncic, lig tarihinde 20 "triple double"a en kısa sürede ulaşan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Oscar Robertson, 45 maçla rekoru elinde tutuyor.

FURKAN KORKMAZ'DAN NETS POTASINA 15 SAYI

Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Brooklyn Nets'i 117-106 yendiği mücadelede 15 sayı kaydetti.

76ers'ta Tobias Harris 34 sayı, 10 ribaunt, Ben Simmons da 20 sayı, 11 asist, 6 ribauntla "double double" yaptı. Nets'te Spencer Dinwiddie 26 sayı, 8 asist, Jarrett Allen ise 17 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 117-106
Boston Celtics-Detroit Pistons: 103-116
Miami Heat-San Antonio Spurs: 106-100
Chicago Bulls-Washington Wizards: 115-106
Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 99-104
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-130
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 100-86
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 107-117
Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 123-127
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 118-119

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol furkan korkmaz Luka Doncic NBA

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