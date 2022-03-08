Sadakataşı Derneği İdlib'e yardımlarını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki kampta yaşayan mülteci ailelere battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası dağıttı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki ağır kış şartları nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahiplerine battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası yardımları yapılıyor. Bu kapsamda, Al Hansa Kampı'nda 300 mülteci aileye de yardım ulaştırıldı.
Mülteci ailelere kumanyanın yanı sıra bebeklere yönelik gıda ürünlerini de dağıtıldı.
Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, sınıra göç eden mültecilerin soğuklar nedeniyle yaşama tutunmalarının daha da zorlaştığını belirtti.
Özdal, "Yardım çalışmaları için İdlib'te bulunan ekibimiz gıda kumanyası, battaniye, hasır ve kömür dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan mültecilere kış yardımlarını ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Yardım çalışmalarına destek vermek isteyenler, derneğin banka hesabına bağış yapabilecek. Ayrıca tüm operatörlerden "İDLİB" yazıp 2989'a SMS gönderilerek 10 lira destek verilebilecek.
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