Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya'yı kıskanan Volkan, Derin'e yakalanıyor!

Sadakatsiz dizisinin 16 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan 10. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Asya'nın oğlu Ali ve Turgay'la kahvaltıya gittiğini öğrenen Volkan harekete geçiyor. Derin'le birlikte aynı yere giden Volkan, bir fırsatını bulup Asya'yla konuşuyor. Volkan'ın "O herifi bilerek gözüme sokuyorsun değil mi? Seni kıskandığımı falan mı düşünüyorsun" sözlerine Asya "Bu kıskanmayan halin mi?" diye yanıt veriyor. Asya'nın kolundan tutan Volkan ise o sırada yanlarına gelen Derin'e yakalanıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor.



Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır.



Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

