Sadakatsiz 9. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Volkan ve Derin'in davetinde Asya sürprizi!

Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 9. bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Tekirdağ'a döndü. Asya'dan intikam almayı planlayan Volkan adım adım planını uygulamaya başladı.

VOLKAN ASYA'YA MEYDAN OKUDU!

Sadakatsiz'de hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya ise karşısında Volkan'ı görünce büyük şok yaşadı. Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti.

Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı. Tüm bunları aslında Asya'dan intikam planının ilk adımları için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başardı.