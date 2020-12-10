MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 9. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Volkan ve Derin'in davetinde Asya sürprizi!

Sadakatsiz 9. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Volkan ve Derin'in davetinde Asya sürprizi!

10.12.2020 01:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bir haftalık aranın ardından 9. bölümüyle seyirciyle buluştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde, Asya ve Volkan'ın boşanmasının ardından iki yıl geçti. Derin'le evlenen ve Amerika'da çalışan Volkan ünlü ve zengin bir mimar olarak iki yıl sonra Tekirdağ'a döndü. Son bölüm finalinde ise Derin ve Volkan'ın davetine gelen Asya herkesi şaşırttı. Asya'nın karşısına çıkan Derin ise aldığı yanıtla şoke oldu.

Dizi setinde koronavirüs vakalarının çıkması nedeniyle ekrana bir hafta ara veren Sadakatsiz dizisi 9 Aralık Çarşamba akşamı 9. bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'ın Asya'dan boşandıktan sonra Amerika'ya gittiği ve orada çok ünlü bir mimar olmayı başardığı ortaya çıktı. Derin'le evlenen ve kızları da 2 yaşına giren Volkan, Amerika'daki kariyerini bırakarak Tekirdağ'a döndü. Asya'dan intikam almayı planlayan Volkan adım adım planını uygulamaya başladı.

Eo0mZaWW4AAlRxP

VOLKAN ASYA'YA MEYDAN OKUDU!

Sadakatsiz'de hastanede başhekimliğe kadar yükselen Asya ise karşısında Volkan'ı görünce büyük şok yaşadı. Diğer yandan ise Derin ve Volkan geri dönüşlerini duyurmak için evlerinde büyük bir parti verdi. Asya ise oğlu Ali'yi almak için partinin yapıldığı villaya gitti.

Eo0mZbFWMAE7oTQ

Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yaptı. Tüm bunları aslında Asya'dan intikam planının ilk adımları için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başardı.

s1

Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geldi. Volkan, Asya'ya meydan okudu.

s2

Ancak Derin'in davetiye sorduğu Asya, adına gönderilen davetiyeyi gösterince Derin büyük bir şaşkınlık yaşadı.

s3

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor.

5fc60e8bebc83025348c0dc2
Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır.

5fc60ac2ebc83025348c0da5
Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır.

5fc60ac2ebc83025348c0da7

Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Doğduğun Ev Kaderindir 23. son bölümde Müjgan öldü! Zeynep Kumral diziye veda ettiDoğduğun Ev Kaderindir 23. son bölümde Müjgan öldü! Zeynep Kumral diziye veda etti
Son rolü çok konuşuldu! Bakın daha önce nerede oynamışSon rolü çok konuşuldu! Bakın daha önce nerede oynamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Diğer Haberler

Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un babasını kim oynayacak?

Kırmızı Oda 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk'un babasını kim oynayacak?

Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak! Kuruluş Osman 37. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey'e büyük tuzak! Kuruluş Osman 37. son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Balca Koçak rolünü kim oynuyor?

Sen Çal Kapımı 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı'da Balca Koçak rolünü kim oynuyor?

Mucize Doktor 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa kahraman ilan ediliyor!

Mucize Doktor 41. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa kahraman ilan ediliyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 23. son bölümde Müjgan öldü! Zeynep Kumral diziye veda etti

Doğduğun Ev Kaderindir 23. son bölümde Müjgan öldü! Zeynep Kumral diziye veda etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey çocuk istiyor Yıldız kaçıyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey çocuk istiyor Yıldız kaçıyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.