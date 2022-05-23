Sadakatsiz final yapınca Melis Sezen soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar Melis Sezen'i hedef göstermesiyle tepki çekmişti. Eski vekil, Melis Sezen'in kıyafeti için "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok" demişti.

Bu açıklamalardan sonra Sezen'e destek yağıyordu. Güzel oyuncu da bir paylaşım yaparak "Biz kadınlar çok güçlüyüz" dedi. Sadakatsiz dizisi final yapınca güzel oyuncu soluğu Bali'de aldı.

Stresli geçen çekim günlerini geride bırakan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Bali pozlarıyla hayranlarını mest etti.

"Gün batımına bayıldık" diyen oyuncuya "Biz de sana bayıldık" yorumları yağdı.

Melis Sezen üst üste yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Sezen'in pozlarına bazı takipçileri ise eski vekile gönderme yaparak "Sütyen giymemişsin aşkım gelir şimdi ahlak bekçileri" yorumlarında bulundu.





