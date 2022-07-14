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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den göğüs dekolteli paylaşım! "Gözlerim bir yere takıldı"

14.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuluyor. Sezen, dizisinin finalinden sonra soluğu Bali tatilinde almıştı. Tatiline devam eden ünlü isimden bu kez bikinili ve göğüs dekolteli yeni paylaşım geldi.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den göğüs dekolteli paylaşım! "Gözlerim bir yere takıldı"

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de yayınlanan ve final yapan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, daha önce makyajysız pozlarıyla gündeme gelmişti. Tatilde çekildiği dekolteli pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken isimden yeni paylaşım geldi.

MELİS SEZEN'DEN ÇOK KONUŞULACAK GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncu bu defa sahilde çekildiği bikinili bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Makyajsız ve doğal haliye olduğu görülen Melis Sezen, mavi tonlarındaki bikinisi ve pareosuyla poz verdi.

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Ünlü oyuncu son olarak desenli mor bikinisiyle verdiği pozla ve fitliğiyle gündem olmuştu.

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TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI!

Sezen, son paylaşımlarıyla takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, bir takipçi dekoltesiyle dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına "Gözlerim bir yere takıldı" yorumunda bulundu.

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İşte Melis Sezen'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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